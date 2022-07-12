Будівельний загін волонтерів, що відновлює пожежну частину в Макарові, налічує близько 30-ти чоловік.

Допомогти тим, хто допомагає іншим. Саме під таким гаслом у селищі Макарів, що на Київщині, волонтери відновлюють зруйновану рашистами будівлю пожежної частини. За роботу взялися і студенти, і випускники вишів, і навіть іноземці.

Як організувати будівельний загін для відновлення установ, будинків, шкіл? З'ясовували наші кореспонденти.

У будівлі Макарівської пожежної частини, яку зруйнував ворожий снаряд, кипить робота. Тут уже - нові вікна й двері. Відновлено дах і другий поверх. І все це - завдяки зусиллям ось цих молодих людей.

Тут багато хто тільки набуває будівельних навичок.

Тут багато краски налили сюди, отак щоб було в баночці, прокрутили отак, з однієї сторони, з іншої, взяли, це ми зараз проводим другий шар і розкатуємо його.

Мар'яна - студентка з Харкова. Коли російська армія стала методично бомбувати район, де вона живе, евакуювалася до Німеччини. Згодом - повернулася в Україну.

Будматеріли вони купують за гранти та гроші від небайдужих людей.

Святослав за освітою - архітектор. До війни у Харкові проектував медичні установи.

Святослав Терновський, технічний адміністратор волонтерської організації:

Я в Харкові лагодив дахи під обстрілами і розумів, що може прилетіти, але я відновлював і був зайнятий справою, яка необхідна, бо були дощі, треба було закривати дахи, вікна…

Будівельний загін волонтерів, що відновлює пожежну частину в Макарові, налічує близько 30-ти чоловік. За 10 днів їх змінять інші 30 волонтерів. Молодих людей, які прагнуть працювати на зруйнованих об'єктах, - багато.

Святослав Терновський, адміністратор волонтерської організації:

Від Сум, Чернігова, Херсона, Миколаєва, Львів, Ужгород… На минулому заїзді були два волонтери з Чехії, на цьому заїзді один волонтер з Америки.

Ендрю Сименс - приїхав зі США. У Львові вчиться на богослова та тільки починає розмовляти українською. Коли будівлю пожежної частини відновлять, він намалює на її стіні мурал із символікою Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Ендрю Сименс, волонтер:

Я тут, тому що хочу допомагати Україну. Тому я люблю Україну. Слава Україно! Героям слава!

А ввечері у волонтерів-будівельників - культурна програма: спілкування, перегляд фільмів, екскурсії...

Бачите, це те, що сюди навколо прилітало. Оце наприклад від міни, це або 120 або 80 міна… А оце задня частина від граду… По місту такого металу дуже багато. Досі місто є небезпечним, визначені зони, куди ходити не можна.

Будівельна допомога потрібна і ось цьому Макарівському ліцею, в якому оселилися волонтери-відбудовники з інших регіонів. Вікна ліцею зараз закриті плівкою чи забиті дошками.

Надія Українець, директор Макарівського ліцею:

Це кабінет номер 38, третій поверх, тут був кабінет математики, зруйновано все… Ми розуміємо, що в держави коштів немає, щоб швидко все відбудувати, тому просимо тільки покрівлю, а внутрішні роботи виконувати будемо своїми силами.

Жителі Макарова, де зруйновано чи пошкоджено близько 3-х тисяч будівель, розуміють - силами волонтерів їхнє містечко не відновити. Потрібні важка будівельна техніка, офіційні дозволи та багато грошей. Але вдячні тим, хто просто зараз допомагає місту повернутися до нормального життя. Директорка ліцею мріє, щоб її заклад зміг відкрити двері Першого вересня.