6 років на варті мирного неба. Повітряне командування "Схід" відзначає сьогодні шосту річницю заснування. Та останні 4 місяці видались довшими за сім попередні роки, кажуть бійці. За час повномасштабного російського вторгнення силами протиповітряної оборони було збито близько 200 ворожих цілей - літаків, гелікоптерів, безпілотників, ракет... Про тих, хто 24/7 стоїть на захисті мирного неба у матеріалі Олени Мендалюк.

На те, як українська повітряна оборона нищить ворожі цілі можна дивитися вічно. Ось так яскраво спалахують у небі російські літаки та ракети.

Євген власноруч знищив 10 ракет. Здавалося б, цифра не велика, але ... перехопити ворожий боєприпас важче, ніж літак.

Євген Поліщук - старший офіцер повітряного командування "Схід":

Вони летять на дуже низкій висоті, з вигибанням рельєфу місцевості, також вони можуть здійснювати курс. І в них швидкості, виявляємо на дуже не великих дальностях, але за рахунок майстерності військових дані ракети знищуюються і дуже не погано.

Стати військовим - дитяча мрія Євгена. Коли був ще малим - до військової частини ходив зі своїм дядьком. Тоді і зрозумів: захист неба - то його покликання.

Євген Поліщук:

Був у військовій частині, дуже сподобалась військова служба. Перш за все, тоді ще було, військова форма, порядок, дисципліна і з цього все розпочалось.

На варті неба Євген вже 15 років. Повномасштабне російське вторгнення застало його на навчанні, він саме удосконалював навички у Національному університеті оборони. Та вже 24 лютого написав рапорт і повернувся до свого підрозділу.

Євген Поліщук:

Відчуваємо впевненність, бо за нами велике місто. Де знаходяться мирні жителі, перш за все це і моя сімʼя і тих військовослужбовців, які сидять поряд. Головна задача - не допустити любою ціною для Збройних сил.

Євген каже, останні 4 місяці служби в реаліях війни, не порівняти із роботою на полігоні, як було у мирний час.

Євген Поліщук:

Коли працюєш на полігоні, життю нічого не загрожує. А тут ми не знаємо кількість заздалегідь, не завжди знаємо якого типу ракета летить, не знає скільки їх і куди.

Небо від Сумщини і до "Азову" - під захистом повітряного командування "Схід". Сьогодні військові відзначають шосту річницю заснування. За час війни, сили повітряної оборони чітко дали зрозуміти окупантам - перетинати український повітряний простір ворожим літакам не варто.

Євген Поліщук - старший офіцер повітряного командування "Схід":

З початку збивалися ворожі літаки, гелікоптери, крилаті ракети, зараз вони бояться - не залітають в зони ураження, наші використовують тількт БПЛА. Вони не ї тими цілями для наших ЗРК але з непоганою ефективністю знищуються, що не дає проводити розвідку, щоб наносити точні та конкретні удари по нашій інфраструктурі.

Ірина Баранова - речниця повітряного командування "Схід":

За ці дні повномастабного російського вторгнення знищено 200 ворожих цілей, з них 40 - це крилаті ракети, більше 20 з цих ракет, збито саме підрозділами дніпровської ЗРБ над Дніпропетровщині.

Для стовідсоткового захисту військовим не вистачає сучасних систем ППО. На них чекають від закордонних партнерів. І продовжують нести варту ....