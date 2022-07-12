Повітряне командування "Схід" відзначає шосту річницю з дня заснування [ Редагувати ]
6 років на варті мирного неба. Повітряне командування "Схід" відзначає сьогодні шосту річницю заснування. Та останні 4 місяці видались довшими за сім попередні роки, кажуть бійці. За час повномасштабного російського вторгнення силами протиповітряної оборони було збито близько 200 ворожих цілей - літаків, гелікоптерів, безпілотників, ракет... Про тих, хто 24/7 стоїть на захисті мирного неба у матеріалі Олени Мендалюк.
На те, як українська повітряна оборона нищить ворожі цілі можна дивитися вічно. Ось так яскраво спалахують у небі російські літаки та ракети.
Євген власноруч знищив 10 ракет. Здавалося б, цифра не велика, але ... перехопити ворожий боєприпас важче, ніж літак.
Євген Поліщук - старший офіцер повітряного командування "Схід":
Вони летять на дуже низкій висоті, з вигибанням рельєфу місцевості, також вони можуть здійснювати курс. І в них швидкості, виявляємо на дуже не великих дальностях, але за рахунок майстерності військових дані ракети знищуюються і дуже не погано.
Стати військовим - дитяча мрія Євгена. Коли був ще малим - до військової частини ходив зі своїм дядьком. Тоді і зрозумів: захист неба - то його покликання.
Євген Поліщук:
Був у військовій частині, дуже сподобалась військова служба. Перш за все, тоді ще було, військова форма, порядок, дисципліна і з цього все розпочалось.
На варті неба Євген вже 15 років. Повномасштабне російське вторгнення застало його на навчанні, він саме удосконалював навички у Національному університеті оборони. Та вже 24 лютого написав рапорт і повернувся до свого підрозділу.
Євген Поліщук:
Відчуваємо впевненність, бо за нами велике місто. Де знаходяться мирні жителі, перш за все це і моя сімʼя і тих військовослужбовців, які сидять поряд. Головна задача - не допустити любою ціною для Збройних сил.
Євген каже, останні 4 місяці служби в реаліях війни, не порівняти із роботою на полігоні, як було у мирний час.
Євген Поліщук:
Коли працюєш на полігоні, життю нічого не загрожує. А тут ми не знаємо кількість заздалегідь, не завжди знаємо якого типу ракета летить, не знає скільки їх і куди.
Небо від Сумщини і до "Азову" - під захистом повітряного командування "Схід". Сьогодні військові відзначають шосту річницю заснування. За час війни, сили повітряної оборони чітко дали зрозуміти окупантам - перетинати український повітряний простір ворожим літакам не варто.
Євген Поліщук - старший офіцер повітряного командування "Схід":
З початку збивалися ворожі літаки, гелікоптери, крилаті ракети, зараз вони бояться - не залітають в зони ураження, наші використовують тількт БПЛА. Вони не ї тими цілями для наших ЗРК але з непоганою ефективністю знищуються, що не дає проводити розвідку, щоб наносити точні та конкретні удари по нашій інфраструктурі.
Ірина Баранова - речниця повітряного командування "Схід":
За ці дні повномастабного російського вторгнення знищено 200 ворожих цілей, з них 40 - це крилаті ракети, більше 20 з цих ракет, збито саме підрозділами дніпровської ЗРБ над Дніпропетровщині.
Для стовідсоткового захисту військовим не вистачає сучасних систем ППО. На них чекають від закордонних партнерів. І продовжують нести варту ....
Сили повітряного командування "Схід" на захисті мирного неба України. Ми на службі 24/7 і щоночі оберігаємо Ваш сон. Аби Ви та Ваші діти щодня раділи новому дню. Мирного неба, а ми забезпечимо його захист.
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