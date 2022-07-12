В Україну надійшла допомога від благодійників Іспанії: прикордонники отримали 23 автомобілі [ Редагувати ]
В Україну надійшла допомога від благодійників Іспанії. Українські прикордонники отримали 23 автомобілі - це позашляховики та карети швидкої. Посадовці зазначають - усі машини відправлять на фронт. Подивіться!
Яскраві та практичні. Усі ці реанімобілі й позашляховики українські прикордонники отримали від благодійної організації з Іспанії. Усередині кожної швидкої - обладнання для реанімації поранених та медикаменти. Уже зовсім скоро усе це відправлять у прифронтові населені пункти.
Андрій Кучеренко - радник голови Державної прикордонної служби України:
І будемо сподіватися на те, що тут стоїть надія для тисяч наших військових і цивільних, які будуть впевнені в тому,що ці машини екіпіровані медичними препаратами, збережуть життя людей.
Це вже не перша допомога Україні від іспанців. Раніше прикордонники отримали від наших партнерів із сонячної країни два десятки реанімобілів.
Максим Козицький - начальник Львівської обласної військової адміністрації:
Величезне дякую за сьогоднішню допомогу. Благодійній організації "Королівство Іспанії" за їхнє велике серце.
Іспанія не лише переправляє до України важливе обладнання та гуманітарну допомогу. Там живуть тисячі біженців, а місцеві медзаклади прийняли на лікування чимало поранених.
Сестра Люсія - представниця благодійної організації "Королівство Іспанії":
Дуже вдячні, що ви так тепло нас приймаєте. Ми раді можливості допомогти вашому народу, який отримав такий потужний удар і так страждає. Ми з першого дня з вами, дивимося в небо й просимо про допомогу заради якнайшвидшої перемоги.
За даними Держприкордонслужби, загалом наші захисники отримали від іспанських благодійників уже 75 машин.
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