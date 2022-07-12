Ракетний удар по Часовому Яру: виявили тіла ще 4 загиблих [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Часовому Яру Донецьої області збільшилася до 41.
Працівники ДСНС під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіла ще 4 загиблих осіб.
Всього станом на 16:40 відомо про 41 загиблого внаслідок удару, з них 1 дитина.
З-під завалів врятували 9 осіб. Роботи тривають.
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