У мережі з'явилися кадри масштабного переміщення російської техніки - можливо, окупанти готуються до жесту "доброї волі" в результаті точних атак HIMARS.

Відео колон, що рухаються, ЗС РФ публікують у соцмережах.

Велику низку техніки рашистів зафіксували у Луганській області. Помічено зенітно-ракетні комплекси "Бук", БПМ та тентовані вантажівки.

Нескінченна російська колона рухається через Мелітополь у Херсонському напрямку. У самому місті чути вибухи та лунають автоматні черги.

Зазначається, що загарбники перекидають техніку у Запорізькому та Херсонському напрямах, зміцнюючи свої позиції, хоча не виключено, що вони залишають Україну в паніці після потужних ударів по складах озброєнь та штабів у російському тилу.