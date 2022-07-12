У мережі показали рух величезних колон російських військових (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У мережі з'явилися кадри масштабного переміщення російської техніки - можливо, окупанти готуються до жесту "доброї волі" в результаті точних атак HIMARS.
Відео колон, що рухаються, ЗС РФ публікують у соцмережах.
Велику низку техніки рашистів зафіксували у Луганській області. Помічено зенітно-ракетні комплекси "Бук", БПМ та тентовані вантажівки.
Нескінченна російська колона рухається через Мелітополь у Херсонському напрямку. У самому місті чути вибухи та лунають автоматні черги.
Зазначається, що загарбники перекидають техніку у Запорізькому та Херсонському напрямах, зміцнюючи свої позиції, хоча не виключено, що вони залишають Україну в паніці після потужних ударів по складах озброєнь та штабів у російському тилу.
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