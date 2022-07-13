"Помста за Маріуполь": Краснодарський край атакувала українськат "бойова" сарана (відео) [ Редагувати ]
Сарана атакувала Приморсько-Охтарський район Краснодарського краю, звідки щодня злітають літаки, що бомблять Донецьку область.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що так комахи мстять за Маріуполь.
"Саме звідси були літаки, що скинули бомби на наш Драм Театр і пологовий будинок. Так от, прямо зараз це прокляте місто під атакою бойової української сарани. Просто навала, з яким нічого не можуть зробити. Сама природа мстить за Маріуполь...", - написав Андрющенко і опублікував відео атаки комах.
Відзначається, що сарана вже з'їла 1,5 га посівів росіян в Краснодарському краї.
На даний момент там виявили 89 осередків поширення сарани на площі 2,5 тисячі гектарів.
"У Приморсько-Охтарському районі від навали шкідника найбільше страждають Станиці степової та Приазовської, Хутори нові Лиманокирпили, старі Лиманокирпили. У Калінінському районі сарана докучає жителям хуторів Могукорівка і Редант", - повідомляють російські ЗМІ.
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