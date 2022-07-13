Зеленський призначив нового голову Чернівецької області [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Запаранюка головою Чернівецької обласної державної адміністрації замість Сергія Осачука. Глава держави підписав відповідні укази №485/2022 та №486/2022.
Під час зустрічі в Офісі президента Володимир Зеленський висловив переконання, що знання регіону та його специфіки допоможе Руслану Запаранюку успішно реалізувати поставлені перед ним завдання.
Глава держави наголосив, що в умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення РФ пріоритетом є злагоджена робота митниці, що не перешкоджає руху гуманітарних вантажів, облаштування пунктів пропуску на державному кордоні, надання соціальних послуг тимчасово переміщеним особам, які були вимушені виїхати з регіонів України, де ведуться бойові дії, тощо.
Руслан Запаранюк народився 1974 року в селі Нижні Станівці Чернівецької області. У 1997-му закінчив Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (спеціальність "фізик, викладач"), у 2003 році – Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (спеціальність "економіст з обліку та аудиту").
Працював на різних посадах у фінансовому секторі Чернівецької області. З липня 2014 року до цього часу - начальник філії Чернівецького обласного управління "Ощадбанку".
Нагадаємо, що на початку червня заступника тодішнього голови Чернівецької ОВА спіймали на махінаціях з "гуманітаркою".
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