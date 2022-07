На Донбасі російські війська продовжують наносити артилерійські удари по широкому фронту. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

На деяких ділянках йдуть пробні атаки невеликими ротами і підрозділами чисельністю до взводу.

Як відзначають в британській розвідці, застарілі транспортні засоби, зброя і тактика радянських часів, використовувані російськими військами, не дозволяють швидко відновити або набрати обертів, якщо тільки вони не використовуються в переважній масі, чого росія в даний час не в змозі зробити.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ooeYS0oJa7



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3TkIw6XCNU