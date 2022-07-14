На Донбасі зупинився російський наступ: британська розвідка назвала причини [ Редагувати ]
На Донбасі російські війська продовжують наносити артилерійські удари по широкому фронту. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
На деяких ділянках йдуть пробні атаки невеликими ротами і підрозділами чисельністю до взводу.
Однак за останні 72 години вони не домоглися значного територіального просування і ризикують втратити імпульс, набраний після взяття Лисичанська.
Як відзначають в британській розвідці, застарілі транспортні засоби, зброя і тактика радянських часів, використовувані російськими військами, не дозволяють швидко відновити або набрати обертів, якщо тільки вони не використовуються в переважній масі, чого росія в даний час не в змозі зробити.
Незважаючи на що відбулися 13 липня 2022 року переговори між делегаціями України, росії, Туреччини та ООН про експорт зерна і недавні успішні переговори про обмін полоненими, перспективи більш широких переговорів щодо припинення конфлікту залишаються низькими.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 July 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 14, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/ooeYS0oJa7
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3TkIw6XCNU
по темі
У кремлі готується провести фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях
У боях на Донбасі намітилася пауза
Битва за Донбас буде продовжуватися до повної деокупації
Окупанти проводять облаштування нових позицій у районі Миколаївки
Начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов зробив заяву про переломний момент у війні