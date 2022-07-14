Європейський союз обговорює питання щодо скасування санкцій з низки росіян. Усе через нібито слабкі підстави для введення обмежень проти них.

Про це пише Bloomberg.

Близько 30 осіб звернулися до суду з вимогою виключити їх зі списку санкцій ЄС. Ще 10 осіб звернулися безпосередньо до союзу.

Юридична служба Європейської ради повідомила послам ЄС, що деякі з запитів були обгрунтовані й введення проти деяких осіб санкцій мало слабку основу для цього.

З початку війни на території України, ЄС ввів санкції проти сотень людей, у тому ж числі магнатів, бізнесменів, політиків та військових.

Фундатор глобальної компанії з виробництва добрив EuroChem Group AG Андрій Мельниченко та його дружина Олександра - одні з тих, хто звернувся до ЄС через адвокатів з прохання переглянути санкції проти них. Як відзначає видання, на їх думку, є низка помилок у тому, як їх характеризували у списках та звинувачували у зв'язку з російським керівництвом.

Також переглянути рішення ЄС попросили також сталеварний магнат Олексій Мордашов й металургійний магнат Алішер Усманов.