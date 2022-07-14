Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі йде у відставку [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Маріо Драгі йде у відставку з посади прем'єр-міністра Італії. Про це повідомляє Аnsa.it.
На засіданні Радміну прем'єр повідомив, що передасть відповідну заяву президенту Італії Серджо Маттарелле.
"Я хочу оголосити, що сьогодні ввечері я передам прохання про відставку президенту республіки", - цитує його заяву прес-служба Уряду.
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