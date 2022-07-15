За 141 день у Миколаєві не було бомбардувань лише 21 день, за час війни загинула 121 людина. Ці люди - звичайні містяни. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, коментуючи черговий удар ворожих ракет по обласному центру. Цього разу постраждав центр, а також школи, транспортне підприємство, стадіон, крамниці.

Проте і цих руйнувань рашистам замало. Ворог обстріляв Широківську громаду та випустив шість ракет по околицях Баштанки, підпаливши пшеничні поля. Поки ерефівці нищать українські міста та села, наші Збройні сили завдали ударів по військових складах окупантів у Снігурівському і Баштанському районах і пункт управління росіян.

Ворожа ракета напередодні о п'ятій ранку потрапила у школу. Місцеві чули кілька гучних вибухів. Навчальний заклад - зруйновано.

Євген, мешканець сусіднього будинку:

Розбомбили школу мою, когда-то в ней учился. В школе в волейбол мы и в футбол играли. Воспоминания, конечно… тяжело это все переносить. Вчера только в футбол играл за школой на стадионе.

Денис також навчався у цій школі - саме перейшов до шостого класу. Каже - давно не було так страшно, як під час цієї атаки.

Денис, учень зруйнованої школи:

Пошли первые взрывы, начали стекла сильно шататься. Жалюзи чуть не выпали. Я с каждым взрывом подпрыгивал на кровати. Взрывы были настолько громкие, что аж в ушах болело. Аж я испугался. Я уже не боюсь взрывов, но я испугался. С каждым взрывом прятался под подушкой.

А це вже школа в іншому районі міста. Ракета влучила не у будівлю - удар прийшовся по тротуару неподалік. Тут залишилася величезна вирва понад два метри завглибшки. Пошкоджень зазнав фасад навчального закладу. Вікна повибивало й у сусідніх будинках.

Наталія, мешканка сусіднього будинку:

Я живу не далеко, в квартале. У нас и осколки снарядов во дворе. Комья земли прилетели. Шифер побило. Окна полопались. страшно.

У сусідньому зі школою ресторанному комплексі - повністю зруйноване одне крило будівлі. Люди, що були всередині, дивом залишилися живі.

Валентин, друг власника пошкодженого ресторану:

Они были на первом этаже в номере. После первого взрыва собрались спускаться в подвал, и как раз прилетело напротив. Вылетели все окна, повредило крышу, перекрытия.

Весь день у місті були перебої з пасажирськими перевезеннями. У момент атаки комунальний електротранспорт тільки-но готувався вийти на вулиці. Працівники - відбулися переляком. Втім пошкоджень зазнали 18 тролейбусів.

Юрій Сметана, директор КП "Миколаївелектотранс":

Це вибиті вікна в салонах, лобове скло. На трьох тролейбусах проходить огляд силових агрегатів, після чого ми будемо знати, чи можлива далі їх експлуатація і ремонт. Але все, но Україна переможе, весь транспорт ми відновимо!

Ще одна ворожа ракета вдарила просто по центру міста. Там ніколи не було військових об'єктів. Руйнувань зазнав один із найстаріших готелів Миколаєва. Вибухова хвиля зачепила розважальний центр через дорогу. Скло та уламки конструкцій комунальники збирали просто посеред головного проспекту міста.

Олександр Задорожний, начальник оперативно-координаційного центру Гу ДСНС в Миколаївській обл.:

Відбулося руйнування поверхів з 8 по 5. На даний час для розборів конструкцій задіяні вісім одиниць техніки та 32 чоловіки особового складу. Жертв та постраждалих немає.

За даними обласної військової адміністрації, вранці 14 липня рашисти випустили по Миколаєву дев'ять ракет.

Дмитро Плетенчук, пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації:

Знову були застосовані ракетні системи, попередньо, С-300. В режимі земля-земля. Наразі тривають заходи з усунення наслідків ракетного удару по місту Миколаєву.

Вже після обіду рашисти знов обстріляли Миколаївщину. Цього разу ворожі ракети вдарили по околицях міста Баштанка.