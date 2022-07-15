ДСНС України допомагає аграріям зібрати врожай [ Редагувати ]
Зібрати врожай - під обстрілами! Таке небезпечне, але вкрай важливе завдання стоїть зараз перед аграріями на півдні країни. Комбайнери ніколи не працювали в умовах, коли просто під час жнив поле може стати центром ворожої атаки. А після масованих обстрілів на землі можуть залишитися ворожі снаряди, що не розірвалися. Допомогти фермерам взялися фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій. Чому вони навчають сільгосппрацівників? І як ті дбають про власну безпеку? Наш матеріал із Запоріжжя.
Збирати ріпак у поле механізатор Олександр виїжджає у касці та бронежилеті. Каже, у комбайні в такому спорядженні трохи незручно, але безпека - важливіша за комфорт.
Олександр, механізатор:
Воно ж хоть, і в кабіні прохладно, а воно прилягає до тіла і не так продувається. Ну, а куда діваться, надо себе захищати тоже, все може бути.
Бронежилети для співробітників виготовили самі - кажуть на сільгосппідприємстві. Налагодили процес виробництва, а кожну пластину - ретельно перевіряють на міцність.
Отаке в нас підприємство, яке робить і бронежилети, і жнива.
Втім, аби аграрії були максимально обізнані щодо безпеки під час жнив, на підприємство навідалися рятувальники. Показали, як надавати першу допомогу пораненому. А ще - вкотре наголосили: раптом на полі трапиться підозрілий предмет, - чіпати його в жодному разі не можна!
Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Гу ДСНС у Запорізькій області:
Російські війська безжалісно обстрілюють наші поля і кожний господар сільськогосподарського підприємства намагається врятувати той врожай, який виріс. На превеликий жаль, на території області вже виникло 11 пожеж на хлібних ланах і загальна площа пошкодженого вогнем складає 116 гектар.
Для захисту врожаю на цьому підприємстві свого часу створили власну пожежну команду. Співробітники мають спецодяг та спецобладнання. Віталій у складі команди вже півтора року. Каже, у разі необхідності пожежники-добровольці миттю візьмуться гасити вогонь.
Віталій, працівник сільгосппідприємства:
Під час жнив наша команда завжди готова, в любу хвилину ми є на зв'язку, тобто якщо нам тільки дзвонять. Ми повинні сразу одягти екіпіровку, сісти в машину і видвинутися на місце проішествія.
Аграрії кажуть, у боротьбі з вогнем, оперативність - найголовніший фактор. Адже полум'я на полях розповсюджується дуже швидко.
Юрій, відповідальний за пожежну безпеку на сільгосппідприємстві:
Приблизно це так, яка сила вітра 15 метрів, то воно 15 метрів в секунду і горить, і, якщо, вона суха пшениця, воно дуже бистро горить, воно поверхневий вогонь розповсюджується.
На територію цього підприємства вже чотири рази прилітали ворожі ракети. Обійшлося без постраждалих та й поля вціліли. Втім аграрії зазначають - окрім небезпеки, війна додала й економічних проблем. Зараз вартість зерна у кілька разів менша за ту, що була торік.
Олександр, директор сільгосппідприємства:
Якщо сьогодні взяти собівартість одного гектара пшениці, вона сягає от 15 до 20 тисяч гривень на гектар. Якщо даже ти хороший керівник, і господар, збираєш по п'ять тонн і ту, що сьогодні предлагають ціну 1200 за тону. Це всього на всього буде шість тисяч гривень, то собівартість себе не окупає.
Та попри всі складнощі аграрії обіцяють - без хліба Запорізька область не залишиться. Збіжжя вистачить навіть на експорт.
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