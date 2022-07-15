Кількість кандидатів на посаду прем'єра Великої Британії скоротилася до п'яти. У другому раунді голосування депутатів - вибула міністерка юстиції Суелла Брейвермен. Хто отримав найбільшу підтримку від колег і як далі продовжуватиметься конкурс на найвищу посаду в країні - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Список кандидатів на посаду британського прем'єр-міністра скоротився до п'яти. Цього тижня відбулися два раунди голосування у парламенті. І з понеділка процес елімінації продовжиться, аж доки не залишиться всього два претенденти. Цього разу з перегонів вибула міністерка юстиції. Суелла Брейвермен була найпалкішою прихильницею брекзиту серед кандидатів. І зараз головна інтрига у тому - кому перейдуть її голоси. Дуже вірогідно, що нинішній міністерці закордонних справ Ліз Трасс. Хоч вона і голосувала за те, щоби залишитися в Євросоюзі, але прийняла волю народу й ефективно втілювала брекзит в життя. І на посаді міністра торгівлі, і як очільниця МЗС. А нові можливості Британії поза ЄС - Трасс влучно використала для тиску на росію найжорсткішими в історії санкціями.

Ліз Трасс, кандидатка на посаду прем'єр-міністра Великої Британії:

До кінця десятиліття я хочу бачити, що наші витрати на оборону сягнуть 3% ВВП. Через зростання небезпеки в Європі та в усьому світі надзвичайно важливо вкладати гроші в наші обіцянки. Річ у тім, що вільний світ не витрачав достатньо на оборону, і ми побачили результати у формі жахливої російської агресії в Україні. Якщо ми не переконаємося, що росія зазнає поразки в Україні, ми можемо побачити ще гірші події в Європі.

Ліз Трасс поки що не підіймається вище третьої позиції у переліку кандидатів на посаду лідера уряду. З усіх суперників - вона найчастіше говорить про світову безпеку та загрозу росії. Все-таки найближче працювала з українським питанням. Але в цих прем'єрських перегонах міжнародні проблеми відходять на задній план. Насамперед претенденти обіцяють навести лад з податками та зростанням вартості життя в країні. І наразі найбільше довіри у депутатів викликає колишній міністр фінансів Ріші Сунак. Він лідирував у обох голосуваннях. А другою за кількістю голосів впевнено тримається заступниця міністерки закордонних справ Пенні Мордонт.

Пенні Мордонт, кандидатка на посаду прем'єр-міністра Великої Британії:

Попереду нас чекають справді серйозні виклики. Ми повинні запобігти рецесії. Ми маємо реалізувати величезні амбіції британців після виходу з Європейського Союзу. Ми маємо надолужити згаяне після ковіду. У нас війна, нам потрібно виконати обіцянки й відновити наші стандарти та довіру.

Вже у понеділок відбудеться черговий етап голосування і список кандидатів знову зменшиться. А до наступних вихідних можуть визначитися два основні претенденти на найпрестижнішу посаду в країні. Далі їм дадуть кілька тижнів на проведення агітації. А наприкінці літа на Велику Британію чекають головні вибори - за лідера голосуватимуть близько 160 тисяч членів консервативної партії. Ще більше про плани претендентів на прем'єрство ми дізнаємося у наступні кілька днів. Одразу три головні канали країни запланували телевізійні дебати, де зійдеться п'ятірка фаворитів. Втім, хай як не зміниться таблиця рейтингів після дебатів, один із цих політиків - точно замінить Бориса Джонсона в офісі на Даунінг-стріт. І стане 78 прем'єр-міністром Великої Британії.