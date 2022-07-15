Команди з рф законно відсторонили від змагань УЄФА [ Редагувати ]
Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) відхилив апеляції російського футбольного союзу та низки команд із росії на відсторонення від турнірів під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій. Про це повідомляється на офіційному сайті CAS.
Лозаннський арбітраж не знайшов причин скасувати рішення УЄФА та ФІФА про дискваліфікацію російських команд. CAS відхилив апеляції і рфс, і низки російських клубів.
Команди з росії не гратимуть у єврокубках у сезоні 2022/23, а збірні держави-агресора пропустять матчі Ліги націй, чемпіонату Європи U-21, жіночого Євро-2022 і кваліфікації до жіночого ЧС-2023. УЄФА відсторонив усі команди з рф від змагань у прийдешньому сезоні 2 травня.
До Союзу європейських футбольних асоціацій позивалися пітерський "Зеніт", московські ЦСКА та "Динамо", а також "Сочі". Вони намагалися поновитися у правах на участь у єврокубках.
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