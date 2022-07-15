Обережно, їх фінансує і координує росія: названі 100 псевдоукраїнських ТГ-каналів (список) [ Редагувати ]
З'явився список 100 російських ТГ-каналів, які мімікрують під українські. Про це свідчить спільна заява з приводу захисту інформаційного простору України від російських ворожих Телеграм-каналів.
Не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти "зраду" та розхитати українське суспільство. На це працює низка нібито незалежних Телеграм-каналів, роботу яких насправді координує кремль через свої спецслужби.
Причетність таких каналів до російських спецслужб рф встановила раніше і СБУ в рамках відповідних кримінальних проваджень.
Закликаємо вас не користуватися цими каналами, адже їх роботу фінансує і координує росія!
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