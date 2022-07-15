З'явився список 100 російських ТГ-каналів, які мімікрують під українські. Про це свідчить спільна заява з приводу захисту інформаційного простору України від російських ворожих Телеграм-каналів.

Не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти "зраду" та розхитати українське суспільство. На це працює низка нібито незалежних Телеграм-каналів, роботу яких насправді координує кремль через свої спецслужби.

Причетність таких каналів до російських спецслужб рф встановила раніше і СБУ в рамках відповідних кримінальних проваджень.