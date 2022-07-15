Коли працюватиме ленд-ліз для України: в Міноборони дали пояснення [ Редагувати ]
Україна очікує позитивного ефекту від програми ленд-лізу. Генеральний штаб самостійно обиратиме необхідне ЗСУ озброєння.
Про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час телемарафону.
"Ми від ленд-лізу очікуємо дуже позитивного ефекту, оскільки ми самі будемо обирати зразки озброєння та військової техніки, які нам потрібні в той чи інший момент. Яка саме зброя потрібна, визначатиме Генеральний штаб", - заявив спікер Міноборони.
Сьогодні ж, як відзначив Мотузяник, нашим бійцям необхідна далекобійна артилерія, аби знищувати логістику ворога.
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