Чергове звірство у ланцюгу жорстоких атак. У Євросоюзі відреагували на злочин рашистів у Вінниці. Там наполягають: покарання за вбивства мирного населення має бути невідворотним. І ЄС вже планує черговий фінансовий удар. Подробиці далі в сюжеті.

Новина про бомбардування Вінниці не лишила слідів у твіттерах топчиновників ЄС - очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Ради ЄС Шарль Мішель, лідери найбільших країн ЄС, схоже, уже звикли до варварства росіян. І саме це слово, до речі, не так давно використав американський президент Джо Байден, реагуючи на обстріли Києва під час саміту великої сімки. Цього разу обурення висловлювали посли.

Матті Маасікас, посол ЄС в Україні:

Сьогоднішній ракетний удар по центру Вінниці - ще один акт дедалі частіших нападів росії на цивільне населення України. Усі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винних буде притягнуто до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою з цього питання.

Бріджит Брінк, посол США в Україні:

У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, росія вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці. США разом з Україною, поки Україна не переможе жорстоку агресію рф.

У Гаазі обговорити шляхи притягнення путінської росії до відповідальності зібралися єврокомісари, європейські міністри, генпрокурор України Ірина Венедіктова, головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Останній закликав розробити "всеохоплюючу стратегію", щоб координувати зусилля із притягнення до відповідальності військових злочинців.

Карім Хан, головний прокурор Міжнародного кримінального суду:

Проста правда полягає в тому, що ми живемо у дуже непевні часи. Поки ми говоримо, діти, жінки та чоловіки, молоді та старі живуть у жаху.

Посли Євросоюзу тим часом взялися формувати сьомий пакет санкцій. У ньому мають розширити списки осіб та компаній, наближених до путіна. А ще накласти заборону на купівлю російського золота. Воно становить найбільшу частку російського експорту після енергоносіїв. Газ у сьомий пакет не включатимуть однозначно. Лідери ЄС і без газових санкцій не дуже певні, як пережити зиму, коли рф вже зараз прикручує трубу.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Що нам робити? Ми повинні зменшити споживання енергії, щоб подолати зимовий пік, тому що нам потрібно буде підтримувати інших європейців. Ми маємо зробити це таким чином, щоб запобігти повному відрізанню, і ми маємо намагатися утримати нашу економіку від зупинки, наскільки це можливо.

Погодити сьомий санкційний пакет у Брюсселі планують протягом наступного тижня. У попередніх пакетах, нагадаю, йшлося про відмову від російського вугілля до кінця літа, від нафти - до кінця цього року. Низку російських банків відрізали від міжнародної платіжної системи "Свіфт", а ще на Заході почалося полювання на російські активи. Конфісковують навіть те, що зареєстроване на родичів олігархів та депутатів держдуми.