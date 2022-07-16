Рівняють із землею міста і тероризують мирних людей. Це - тактика росіян. У Вінниці зросла кількість загиблих. Станом на зараз - їх 24. І зараз тривають ДНК-експертизи, аби підтвердити особи деяких жертв. Десятки людей - досі у лікарнях. А рятувальники та комунальні служби майже закінчили розбір завалів. Про Вінницю зараз - далі.

Це - Вінниця зараз. На другий день після теракту. Площа біля будинку побуту всіяна квітами та мʼякими іграшками... Їх приносять вінничани. На знак невимовного жалю та співчуття до безневинно загиблих...

Маленька Ліза... Дитяче обличчя величезної трагедії нашого народу. Ще одне фото, яке облетіло світ. І ще одна жертва, якої НЕ мало бути. Ось Ліза з мамою за годину до теракту йдуть до логопеда.

Додому дівчинка вже не повернеться. Їй було лише 4. Кадри закривавленого візочка Лізи облетіли світові медіа. Але дівчинка назавжди залишиться ось такою.

Маленькою та усміхненою - в гарній лавандовій сукні поруч із мамою... А мама Лізи - Ірина наразі в лікарні, вона досі не знає, що її дочки вже немає...

Вже немає і двох хлопчиків. Максима, який на момент російського теракту разом із мамою був у діагностичному центрі. Йому назавжди залишилося 7. А Кирилові - вісім. Він із сімʼєю приїхав у "безпечну" Вінницю - з Херсона. І був в момент прильоту ракети - на парковці.

Ці смертоності влучання - зафіксували численні камери спостереження. Від руйнівної сили люди ховалися, де могли.

Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області:

Зараз ми можемо стверджувати, що це було три ракети, оскільки віднайдено 3 двигуни.

Вщент вигоріли парковка та діагностичний центр. Зруйновано будинок побуту і концерну залу навпроти. Загинули більше 20 людей. Але завали ще розбирають, тож остаточної цифри ще немає. До того ж, кілька вінничан вважаються зниклими безвісти.

Більшість постраждалих й досі у лікарнях. У людей різні травми.

Тетяна Бондаренко, заступниця директора департаменту Охорони здоров,я Вінницької ОВА:

Найбільше - це осколкові поранення мʼяких тканин, перелами внаслідок осколкових поранень. Багато акоборотравм. Травм, які внаслідок ударноїї хвилі. Але в критичному стані, у важкому стані - опікові хворі.

Серед травмованих - теж троє дітей.

Тетяна Бондаренко, заступниця директора департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної військової адміністрації:

З трьох дітей,які є в стаціонарі, 2 дівчини ближче до середнього стану важкості, вони - стабільні. Прооперовані. Але хлопчик залишається дуже важким.

І в той час, як весь світ назвав атаку на Вінницю - варварством, у міністерсві війни рф - вже звично, оприлюднюють свою альтернативну версію. Вже відому: мовляв, це так вони демілітаризували нацистів.

Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних сил ЗСУ:

Одразу ж пропагандисти кремля заявили про знищення групи націоналістів у Будинку офіцерів. Згодом була заява про знищений склад боєприпасів, вже сьогодні міноборони кремля заявляє про знищення керівного складу Повітряних сил. Чого ж варті заяви агресора - ми бачим у їхній статистиці. Де вони говорять про втрати українського війська. Вони вже знищили як мінімум три українські армії. Ракети калібр, які влучили по площі Перемоги у Вінниці - призвели до серйозних руйнувань інфраструктури.

Нині рятувальники закінчують розбір конструкцій.

Олександр Кутовий, речник ГУ ДСНС у Вінницькій області:

Задіяно близько 150 чоловік особового складу та 20 одиниць техніки. Працюють трактори, очищували площу, для того,щоб могла проїжджати техніка.

Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України:

Якнайшвидше будемо відновлювати усі дома, де проживають люди поряд, де повибивало вікна, чи зруйновані покрівлі - завдання якнайшвидже це відновити. Друге завдання - щоб люди ходили до укриттів під час сигналу повітряної тривоги.

Нині укриття теж перевірять. Постраждалим від ракетних обстрілів виплатять компенсацію. А от концертну залу після завершення рятувальних робіт - знесуть, як і будинок побуту. Крім того, у Вінниці тривають слідчі дії. Правоохоронці опитують сотні очевидців та перевіряють підозрілих осіб. А у соцмережах уже названо російського військового, який керував запуском ракет. Це - командир окремого дивізіону підводних човнів чорноморського флоту рф Анатолій Варочкін.