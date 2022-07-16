Терор – це політичний інструмент путіна: чому росіяни влаштовують атаки під час міжнародних зустрічей [ Редагувати ]
Терор - це політичний інструмент путіна. Саме завдяки масовим убивствам своїх же громадян він закріпився у владі. І саме масовими убивствами зараз намагається зламати українців, та залякати світ. Ці атаки росіяни спеціально влаштовують в час проведення міжнародних зустрічей. Або як помсту за успіхи нашої армії. Або просто до певної дати. Те, що теракти - це варварська стратегія росії, немає сумнівів. І Вікторія Парфенюк зібрала докази.
Восьме квітня. Вокзал Краматорська. Сотні людей чекають на евакуаційний потяг. На пероні переважно діти, жінки та літні люди... І вже за кілька хвилин на вокзал прилетить російська ракета...
Тоді загинуло понад пів сотні людей. Десятки - були скалічені... І цей терористичний акт від російської федерації був спланованою акцією. Варварська стратегія помсти. За те, що напередодні Генасамблея ООН проголосувала за виключення Росії з Ради з прав людини. А НАТО оголосив про посилення військової допомоги для України. За це росіяни послали на мирних українців - ракету із цинічним написом "за дєтєй"...
Кінець квітня. До Києва прибуває Генсек ООН, аби зустрітися з Президентом України та побачити наслідки звірств російської армії на Київщині. В українську столицю Гутерреш приїхав після зустрічі з путіним у москві. Тоді, генсек заявив - ООН веде переговори з кремлем щодо евакуації людей із "Азовсталі". Та наскільки вони успішні, росіяни - демонструють самі. Демонстративно влаштовують черговий теракт: за кілька кілометрів від місця, де перебуває Гуттереш – бʼють ракетою.
Раета влучила у житловий будинок, одна людина - загинула. У кремлі ці удари назвуть попаданням в електропідстанції на українських залізничних вузлах, а ще у ракетну установку "Точка-У". На думку окупантів, вона виглядає так…
Ось істинне ставлення росії до України, Європи та світу - так на обстріл тоді реагує міністр закордонних справ України.
Ну я думаю, що рашисти нічого не бояться, ні засудження світу. Нехай весь світ знає, як воно відбувається.
Теракти - давно відомий інструмент путіна. Саме їх він використовував і в росії, аби закріпитися у владі: вибухи в Москві та інших містах. Школа у Беслані... Загиблих сотні. Теракти - путін активно застосовує і зараз.... Це - демонстрація світу зневаги до законів, інструмент шантажу і, звісно, залякування.
Тільки-то Збройні сили змусили російську армію зробити жест доброї волі - і втекти з острова Зміїного, та повернули cтратегічно важливий обʼєкт у Чорному морі - як кремлівські терористи ракетами вночі підступно вдарили по Сергіївці...
Росіяни випустили протикорабельні ракети. Вони призначені для нападу на судна, а їх скинули на житлову дев'ятиповерхівку, дитячий центр реабілітації та базу відпочинку.
Кременчук, Часів Яр, постійні обстріли Харкова, Миколаєва, знищення Донбасу.... Кожен приліт ворожої ракети - це теракт! І окупанти чудово розуміють, що роблять, бо це їхня військова стратегія. І відбувається це під задоволений гул простих росіян, які теж прекрасно розуміють, що їхня терористична армія чинить в Україні. Ось і атака на Вінницю не випадково сталася 14 липня. Бо саме в цей день у Гаазі відбулося засідання міністрів юстиції низки країн Заходу. Обговорювали, як притягти до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних під час російського вторгнення в Україну. Київ закликає перейти від слів до діла та створити спеціальний трибунал для Росії.
Дмитро Кулеба - Міністр закордонних справ України:
По суті це єдина можливість притягнути вище політичне та військове керівництво РФ до відповідальності саме за вчинення злочину агресії проти України.
Росія - це більше, ніж військовий злочинець, це країна - терорист. Мета таких авіаударів залякати та деморалізувати українців.
Володимир Зеленський - Президент України:
Росія офіційно має бути визнана державою-терористом. Жодна інша держава світу не являє собою такої терористичної загрози як Росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракета і реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя.
За кожен український успіх - кремль мстить. Ми виграли Євробачення - росіяни засипали "Азовсталь" бомбами. Почали успішно застосовувати системи Хаймарс - рашистські снаряди посипалися на Миколаїв. Та попри все це, попри страшну ціну, які щодня платить Україна, ми з кожнем днем ближче до перемоги.
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