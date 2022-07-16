Люди не стримують сліз і проклять.

Троє людей загинуло, і ще троє - були поранені і зараз у лікарнях після нічного ракетного обстрілу в Чугуєві на Харківщині. Туди о пів на 4 ранку прилетіло 4 ракети. І одна з них повністю зруйнувала під'їзд двоповерхового будинку, вбивши подружжя та їхнього сусіда. Більше розкажуть мої колеги.

Мешканці Чугуєва почули вибухи о пів на четверту ранку.

Катя, жителька Чугуєва:

Прилёты были по городу. Ну очень громко, аж дом шатался. После того, что ещё до этого было попадание в мой дом, не очень конечно приятное чувство когда слышишь такое.

Геннадій навіть бачив, як над його будинком пролетіла ракета. Дивом встиг сховатися.

Геннадій, житель Чугуєва:

Было два выстрела, хороших прилёта, это там на площади и чуть ближе в магазине. Я вышел глянуть что и как. И в этот момент вижу тёмное что-то летит. Увидел. Я спиной через дверь начал выскакивать и тут пошла молния, взрыв. Не успел я испугаться.

Євгенія Михайлівна живе в 5-поверхівці. Каже, її будинок аж підскочив від вибуху.

Євгенія Михайлівна, жителька Чугуєва:

Я на третьем этаже живу, думала что все стены порушатся и дом вот так содрогнулся я в пятиэтажке вот тут сразу. Этот угол дома вообще снесло. Там на втором этаже жили муж и жена. Они видно собирались выбежать из квартиры и их возле дверей прямо убило. Кошка осталась жива. И собачку убила тоже. И мужчина на первом этаже тоже погиб. И три человека забрали в реанимацию.

Люди не стримують сліз і проклять. Чугуїв - постійно під обстрілами.

Галина, жителька Чугуєва:

Ребята, передайте им, передайте всему миру, мы просим помощи. Пусть прекратят бомбить людей. Пусть прекратят убивать. Помогите, все страны, помогите нам. Помогите его остановить! Вы поедьте по селам - там все села разбиты. Мартовая, Печенеги, Коробочкино, Юрчнеко, Зачепилдовка, Осиновка, Малиновка. Всё поразбито. Всё, они день и ночь стреляют!

Виїжджати подалі люди не збираються. Кажуть, ні за що мандрувати світами.

Федір, житель Чугуєва:

А куда ехать? В Казахстан? У меня там родные все. Дочка здесь, внучек здесь, внук здесь. Правнучки здесь. А куда ехать? Никуда я не поеду.

Ще одна ракета впала на шкільне подвір'я. Частково зруйнувала будівлю. На подвір'ї - величезна вирва. Руйнувань зазнав також великий магазин у центрі міста.