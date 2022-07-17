Українські вечорниці влаштували у містечку Ватерло під Брюсселем [ Редагувати ]
Українські вечорниці влаштували у містечку Ватерло під Брюсселем. Займалися петриківським розписом, співали народних пісень і збирали кошти на допомогу українським військовим. Як активісти у Бельгії не лише повертають до звичайного життя, а й привертають до культурного - українців, які виїхали через війну за кордон - дивіться у сюжеті Олени Абрамович.
Довгий стіл устелений рушниками, а за ним зо два десятки українських дітей слухають розповідь про петриківський розпис. І намагаються відтворити його з допомогою пластилінових аплікацій на компакт-дисках.
Це квіти з прапором України!
Дітей, які опинилися в Бельгії через війну, знайомить з історією українського народного мистецтва Аліна Клименко. Вона теж приїхала сюди кілька місяців тому. І продовжила робити те, що і в Києві - вести курс з історії мистецтва для дітей.
У невеличкому селищі, яке називалося Петриківка. Одного разу один стомлений хлопець молодий прийшов до своєї хати, а хатки у цьому селищі були усі білі.
Окрім петриківської ліпнини, діти також вчилися робити кольорові сиропи та розмальовувати ними печиво. А ще співали українські народні пісні, "Червону калину" та наш гімн - під керівництвом біженки з України.
Лілія Депо, керівниця хору в Українському культурному центрі в Брюсселі:
Моє життя було присвячене музиці - з семи років. І тому, коли сталася ця жахлива війна, коли я переїхала сюди, мені схотілося зорганізувати українських дітей, щоб навчити їх співати наших рідних українських пісень - як патріотичних, так і таких побутових українських пісень.
Усі ці активності організували у приміщенні церкви в містечку Ватерло під Брюсселем. Тут знайшли прихисток близько двох сотень українців. Керівники місцевого молитовного дому вирішили їй якось допомогти. Почали збирати допомогу, а ще вирішили організувати вечорниці.
Ірина Черній, волонтерка Promote Ukraine:
Цей захід сьогодні був організований для того, аби підтримати українських переселенців, які приїхали до Бельгії, до Ватерло, Брюсселю та околиць. Для того, щоб познайомити бельгійців з нашою українською культурою, українськими традиціями, для того, щоб люди почали більш спілкуватися.
Познайомили бельгійців та українських гостей і з національною кухнею. Пані Галина з Житомирщини наготувала борщу, голубців, сирників та інших страв.
Це така стародавня житомирська страва - називається підбиванка. Тут гриби, риба, цибулька, морква, сметанка, масло - дуже смачне.
Серед бельгійців, які прийшли на вечорниці - переважно ті, хто має українське коріння або ж якісь родинні звʼязки.
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А українців привела на захід надія відчути себе вдома.
Ольга, біженка з Бучі:
Ми побачили повідомлення, що буде такий захід і безпосередньо захотілось побачити своїх людей. Тому, що дуже сумуємо за рідним містом, дуже сильно за домом.
Організувало вечорниці громадське обʼєднання Promote Ukraine. Кажуть, частували усіх і розважали ще й для того, щоб зібрати кошти на тепловізорний приціл для українських військових.
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