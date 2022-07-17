Гайляйтери відкрито заявили про вивіз через Бердянський порт 100 тисяч тонн зерна. Про це в ефірі національного телемарафону сказав мер Мелітополя Іван Федоров.

Відбувається викрадення всієї сільгосппродукції - черешні, зелені, в тому числі і зерна. Ми знаємо випадки, коли люди просто підпалюють поля, щоб не віддавати його рашистам, бо вони дають в два рази менше, ніж становить собівартість вирощеного зерна.

За його словами, також залізницею вже вивезено більше 100 вагонів. Окупанти вкрали врожай на сотні мільйонів гривень.