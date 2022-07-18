Сервісні центри, які підпорядковуються ГСЦ МВС, по всій країні створюють штучний дефіцит на вільні місця, забираючи у людей можливість законним шляхом оформити чи відновити документи, які були втрачені під час війни.

Соціальні мережі вибухають інформацією, що це може бути махінацією керівника Головного сервісного центру МВС Євгена Мойсеєнко, який, за інформацією ЗМІ, раніше вже фігурував у скандалах щодо виготовлення неякісних водійських посвідчень на бланках, що постачали офшорні компанії за завищеною в десять разів ціною.

"Махінації з водійськими посвідченнями працювали в ГСЦ МВС ще до приходу Мойсеєнка, але він їх не лише зберіг (подейкують за винагороду з кожного документу), а й запровадив нові – уже під час повномасштабної війни", - зазначає у своєму блозі політолог Володимир Цибулько.

"З початком війни велика кількість людей втратила свої документи, і послуга відновлення посвідчення водія стала однією з найзапитуваніших", - сказав Мойсеєнко під час брифінгу в "Укрінформі" "Робота сервісних центрів під час воєнного стану".

За словами чиновника, для відновлення водійського посвідчення достатньо звернутися до будь-якого сервісного центру, лише надавши паспорт та ідентифікаційний код. Але, як розповідає телеграм-канал Джокер, співробітники сервісних центрів займають місця в електронній черзі та продають їх потім нелегально за круглу суму – за 200 доларів.

За словами Цибулька, українці по всій країні не можуть зареєструватися ні через сайти центрів, ні взяти талончики у терміналах.

Все через те, що "спеціально навчені" так звані адміністратори займають черги на сторінках сервісних центрів в інтернеті або ж стоять біля терміналів – і як тільки звільняється час для прийому громадян, вони забирають той талончик собі, створюючи штучний дефіцит.

При цьому – принаймні у частині відділень – співробітники не дають відвідувачам користатися терміналом самостійно, в прямому сенсі цього слова – відганяють людей від монітора (відео додається). Пояснюють це коронавірнусними заходами безпеки. Однак навіть якщо вам і поталанить обійти таку охорону, на екрані ви можете побачити напис "Нажаль, вільний час відсутній!".

Що стосується сайтів, то доступ для запису громадян відкривається о 00:01 щодоби. Але спіймати там нічого не вдасться – місць уже не буде.

Із приходом війни є висока потреба у послугах сервісних центрів та ЦНАПів – люди втратили документи, як-то паспорти чи водійські посвідчення, і намагаються їх відновити. Наші держслужбовці не ловлять ґав і швидко пристосувалися. Адже якщо у вашому житті стався якийсь негаразд, український держсектор не допоможе його вирішити, а спробує навпаки - довести ваш розпач і біль до крайньої межі.

"Ось і в цьому випадку у певних Telegram-каналах потім продають талончики на прийом у територіальні сервісні центри МВС. За 100$ можна купити місце в електронній черзі на будь-який зручний Вам час у будь-якому ЦНАПі країни. А щоб купити електронну чергу для відновлення водійського посвідчення або техпаспортів на автомобіль, ціна питання доходить до 200$. Враховуючи, що цією послугою скористалися 10 тисяч громадян, "схема Мойсеєнка" принесла щонайменше 2 млн доларів за майже 150 днів війни", - зазначає політолог.