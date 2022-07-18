У Дніпрі подорожчала вартість проїзду в автобусах. Про це повідомляє міська рада.

​З початком повномасштабного вторгнення росії значно підвищилася вартість дизельного палива, газу, витратних матеріалів. Окрім цього, змінилася логістика доставки запасних частин, що також призвело до зростання цін.

Новий тариф на проїзд на міських автобусних маршрутах становить 15 грн (було 10 грн), а зі знижкою за учнівським квитком - 11 грн. Водночас проїзд на маршрутах № 9, 77, 90, 92, 141 коштуватиме 18 грн, а за учнівським - 13 грн.

Щодо вартості проїзду в електротранспорті та метрополітені, то тариф залишається незмінним - 8 грн. Для школярів за наявності учнівського квитка проїзд у трамваях, тролейбусах та метро - безкоштовний.

Нагадаємо, що до кінця 2022 року "Укрзалізниця" не підніматиме тарифи на пасажирські перевезення.