В "Укрзалізниці" повідомили, що буде з тарифами на пасажирські перевезення [ Редагувати ]
До кінця 2022 року "Укрзалізниця" не підніматиме тарифи на пасажирські перевезення. Про це заявив голова правління компанії Олександр Камишін.
За словами керівника "Укрзалізниці", не індексувати тарифи на пасажирські перевезення - це принципова позиція влади, і компанія цю позицію підтримує.
Зараз скрутна ситуація, українці вимушені переміщатися країною та за її межі через воєнні дії. Для багатьох залізниця стала дорогою життя, і було б несправедливо зараз піднімати тарифи. І я вважаю, що це правильна позиція.
Цьогоріч компанія більше, ніж зазвичай, індексувала тарифи на вантажні перевезення саме для того, щоб не допустити підняття тарифів на пасажирські перевезення.
Нагадаємо, що "Укрпошта" з 1 липня підняла тарифи на доставку посилок.
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