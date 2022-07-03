До кінця року тарифи будуть незмінні

До кінця 2022 року "Укрзалізниця" не підніматиме тарифи на пасажирські перевезення. Про це заявив голова правління компанії Олександр Камишін.

За словами керівника "Укрзалізниці", не індексувати тарифи на пасажирські перевезення - це принципова позиція влади, і компанія цю позицію підтримує.

Зараз скрутна ситуація, українці вимушені переміщатися країною та за її межі через воєнні дії. Для багатьох залізниця стала дорогою життя, і було б несправедливо зараз піднімати тарифи. І я вважаю, що це правильна позиція.

Цьогоріч компанія більше, ніж зазвичай, індексувала тарифи на вантажні перевезення саме для того, щоб не допустити підняття тарифів на пасажирські перевезення.

Нагадаємо, що "Укрпошта" з 1 липня підняла тарифи на доставку посилок.