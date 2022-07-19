Нелегка доля малого й середнього бізнесу: як заробляють підприємці, які відкрили нову справу під час війни [ Редагувати ]
Понад мільйон працівників малого й середнього бізнесу від початку повномасштабного вторгнення до України втратили роботу. Це статистика Нацбанку. І посадовці переконані - це ще не межа. Керівники підприємств змушені скорочувати штат і зарплати через значний ріст інфляції. Втім навіть зараз знаходяться підприємці, які не лише утримують бізнес на плаву, а й відкривають новий! Ніна Коломієць прожовжить тему.
Свічки, тиха музика, аромат східних прянощів. У цьому салоні масажу в центрі Києва - наче зупиняється час.
Людмила Лапенюк, власниця салону китайського масажу:
Зараз війна. Зараз люди багато стресують, багато отримують таких негативних емоцій, а масаж - це відродження, гарний сон. Відновлення.
Салон китайського масажу Людмила відкрила на початку липня. Ніколи б не подумала, що колись зважиться на такий бізнес, а тим більше - під час повномасштабної війни. Ідея прийшла, коли жила в евакуації.
Людмила Лапенюк, власниця салону китайського масажу:
Під час війни сталося так, що я перебувала в Тернополі і мене запросили в один із таких салонів. І коли я приїхала - мені запропонували одну з процедур, "Магія обличчя". І коли я вийшла, я зрозуміла, що хочу такий бізнес, такий салон в Києві.
Людмила зізнається: зараз клієнтів небагато, проте бізнес-вумен налаштована розвивати справу. Навіть попри те, що добре розуміє - певний час доведеться працювати собі у збиток. Затягнути пояси і "грати в довгу" - зараз це чи не єдина можливість для підприємців утриматися на плаву, зауважують бізнес-аналітики.
Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації:
Звісно, про профіти ніхто не каже, більшість компаній, на жаль, не можуть зробити прибутки. Але більшість компаній, з якими я спілкуюся, змогли дійти десь до 50-60% від минулорічних показників. І це насправді для багатьох з них вже дуже гарна історія.
Такими є сучасні умови ведення бізнесу в Україні. Хтось переніс виробництво до іншої області, комусь довелося з нуля вибудовувати шляхи поставок сировини й товарів, шукати нових партнерів. А когось - війна застала просто на старті нової справи.
Віталій Каленик, співвласник піцерії:
Були на такому роздоріжжі - робити-не робити, відкривати-не відкривати, бо вже 60% коштів, ресурсів було вкладено в цей ресторан. І давати задню теж було б неправильно. Для нас це було б великі втрати, які треба було списати.
До відкриття цієї піцерії у Львові Віталій із компаньйоном готувалися кілька років! Спочатку справу гальмував карантин, а щойно запланували відкриття - розпочалася повномасштабна війна. Утім, підприємці вирішили не здаватися й тримати економічний фронт. Ось уже кілька тижнів - приймають гостей у новому закладі.
Віталій Каленик, співвласник піцерії:
Перше, що ми зробили - ми зібрали півмільйона гривень на підтримку армії. Бо вважали на той період самим правильним. На даний момент - ми не заробляємо. Але ми сподіваємося і віримо в перемогу, віримо, що все восстановиться - і платоспроможність наших громадян, і ми встановимо більш ринкові ціни, і будемо заробляти. Але не зараз.
Попри будь-які перешкоди добре робити свою справу та намагатися покращити життя людей - це ті речі, які допоможуть зробити бізнес успішним навіть у нелегкі воєнні часи. У цьому переконаний британський мільярдер Річард Бренсон, який під час візиту до Києва зустрічався з українськими підприємцями.
Річард Бренсон, мільярдер із Великої Британії:
Якщо ви створюєте нові підприємства в такому просторі, треба дивитися на те, що не покрито великими технологічними компаніями, або як ви можете це зробити краще. Що ви можете зробити - може, кращої якості. Може, меншої вартості.
У часи, коли увага всього світу прикута до України, саме час заявити не лише про військовий, а й про бізнес-потенціал українців, переконаний зірковий гість. Відкриття нових підприємств, підкорення нових ринків, встановлення нових бізнес-зв'язків - будь-які економічні досягнення в умовах війни - це теж потужний внесок у перемогу!
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