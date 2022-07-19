Перша леді Олена Зеленська зараз у Вашингтоні із коротким візитом. Він неочікуваний - і заздалегідь не афішувався. Із ким заплановані зустрічі? Та які головні меседжі перша леді України хоче донести до американців? Наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко слідкує за відвідинами, і вже має інформацію із Державного департаменту США.

На відміну від усіх візитів довоєнного часу, цей - до останнього тримали у суворій таємниці. Державний департамент США, де я зараз перебуваю, лише в останню хвилину, коли Олена Зеленська вже приземлилась у Вашингтоні, проанонсував її зустріч із Тоні Блінкеном.

З міркувань безпеки. Адже питання не у розголошенні даті чи часі зустрічі - у Вашингтоні першій леді нічого не загрожує. Але неформально мені пояснили - якщо б візит проанонсували заздалегідь, можна було прорахувати і внутрішню логістику, виїзд з Києва, маршрут, а от це вже загрожувало можливими провокаціями чи, наприклад, ракетним ударом. Тому до моменту, Олена Зеленська не зійшла із трапу і не опинилася на американській території, про відвідини нею США нічого не говорили.

Перша зустріч - із Держсекретарем Тоні Блінкеном. Говорили рівно годину - без преси. Буквально в останню хвилину формат змінили і вирішили провести цю розмову "за зачиненими дверима" - як мені сказали, зважаючи на теми, які хотіли обговорити - було розуміння, що все ж потрібен певний рівень конфіденційністі. Так само з пресою не діляться подальшими планами Зеленської - для того, щоб не розголошувати її маршрут. І про зустрічі, які відбулись, говоритимуть вже постфактум. Єдине, що ми можемо проанонсувати - це розмову із першою леді Америки, Джил Байден.

Вона відбудеться у вівторок ввечері за Київським часом, у Білому домі. І для України це спроба попросити про підтримку на іншому рівні. Не офіційними чи дипломатичними каналами, не під час телефонної розмови топ-політиків, - яка зазвичай планується заздалегідь і має свої суворі правила. Тим більше, що в родині Байденів міссіс Джил має великий вплив, і президент дослухається до її порад. Отже, це ще одна можливість поговорити про Україну і російсько-українську війну з американцями, наголосити на необхідності подальшої підтримки, але на рівні "жіночої дипломатії", розмови більш неформальної - і тому більш відкритої.