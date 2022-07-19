Міська рада Нью-Йорка схвалила законопроект про перейменування Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню в Брукліні на Ukrainian Way ("Український Шлях"). Про це повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

Брайтон-Біч – традиційне місце місцевого поселення та проживання емігрантів з СРСР та країн, що утворилися після розпаду Радянського Союзу.

Наразі тут розташована найбільша російськомовна інфраструктура Нью-Йорка: заклади, радіостанції, магазини, газети, школи та багато іншого.

Що саме цікаве, частина етнічних росіян, які тут проживають, ніколи не виїжджала за межі району та навіть не намагались вивчити англійську мову.

Загалом законопроект поширювався на 78 вулиць і громадських місць по всьому Нью-Йорку. Наприклад, McDonald і Church у Брукліні пропонують назвати Маленький Бангладеш.

Тепер залишилось, щоб законопроект затвердив мер міста Ерік Адам.

Раніше podrobnosti.ua повідомляли про те, що у Нью-Йорку в метро розстріляли людей.