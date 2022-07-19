Вулицю Брайтон-Біч із росіянами перейменують на Український Шлях [ Редагувати ]
Джерело: Wikipedia
Міська рада Нью-Йорка схвалила законопроект про перейменування Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню в Брукліні на Ukrainian Way ("Український Шлях"). Про це повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.
Брайтон-Біч – традиційне місце місцевого поселення та проживання емігрантів з СРСР та країн, що утворилися після розпаду Радянського Союзу.
Наразі тут розташована найбільша російськомовна інфраструктура Нью-Йорка: заклади, радіостанції, магазини, газети, школи та багато іншого.
Що саме цікаве, частина етнічних росіян, які тут проживають, ніколи не виїжджала за межі району та навіть не намагались вивчити англійську мову.
Загалом законопроект поширювався на 78 вулиць і громадських місць по всьому Нью-Йорку. Наприклад, McDonald і Church у Брукліні пропонують назвати Маленький Бангладеш.
Тепер залишилось, щоб законопроект затвердив мер міста Ерік Адам.
Раніше podrobnosti.ua повідомляли про те, що у Нью-Йорку в метро розстріляли людей.
по темі
Президент росії володимир путін не вітатиме свого американського колегу Джо Байдена з Днем незалежності США
Минулої доби, 18 липня, окупанти здійснили 26 обстрілів Донецької області, є загиблі і поранені мирні жителі
Сполученим Штатам відомо про останні кадрові рішення української влади і будуть "ретельно стежити" за ситуацією, але на обмін інформацією, зокрема розвідувальною, це не вплине. Про це на брифінгу заявив глава пресслужби Державного департаменту Нед Прайс
У деяких частинах російської армії віддали наказ про відправку в Україну всіх військовослужбовців за контрактом, в тому числі тих, хто відмовився брати участь у війні
Офіційна представниця Держдепу США Андреа Калан заявила про те, що вимога до громадян США терміново виїхати з України пов'язана з посиленням ракетних ударів з боку російських військ