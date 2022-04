Поліція Нью-Йорка розшукує темношкірого чоловіка у будівельному жилеті та протигазі, який влаштував людей на станції метро "36-та вулиця" (36th Street). Про це повідомляє The New York Times.

Стрілець відкрив вогонь на платформі бруклінської станції метро під час ранкової години пік. За попередніми даними, загинули п'ятеро людей. Загалом постраждали 13 людей, про їхній стан не повідомлялося.

На станції було сильне задимлення. Спочатку повідомлялося, що це вибухові пристрої, однак поліція заявила, що це димові шашки.

Поліція розшукує афроамериканця у протигазі та помаранчевому будівельному жилеті. Злочин розслідується як теракт.

#BREAKING Several people shot in #Brooklyn - subway

Police also confirms that explosive devices are present at the 36th Street station. Possible terror attacks pic.twitter.com/eNBUZwJ0Jw