"Будет висеть до победы": в Нью-Йорке подняли флаг Украины [ Редактировать ]
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс принял участие в церемонии поднятия американского и украинского флагов на Манхэттене – центральном районе города. Адамс лично поднял украинский флаг. Об этом сообщает "Укринформ".
В церемонии также приняли участие генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, члены городского совета и мэрии, конгрессмены, представители украинской общины города.
Глава Нью-Йорка подчеркнул, что гордится стойкостью и духом украинского народа, который противостоит террористическим атакам и насилию и сдастся.
Флаг будет развеваться над Нью-Йорком до самой победы Украины в войне.
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