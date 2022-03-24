Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс принял участие в церемонии поднятия американского и украинского флагов на Манхэттене – центральном районе города. Адамс лично поднял украинский флаг. Об этом сообщает "Укринформ".

В церемонии также приняли участие генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, члены городского совета и мэрии, конгрессмены, представители украинской общины города.

Глава Нью-Йорка подчеркнул, что гордится стойкостью и духом украинского народа, который противостоит террористическим атакам и насилию и сдастся.

Флаг будет развеваться над Нью-Йорком до самой победы Украины в войне.