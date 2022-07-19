В окупованому Маріуполі і на його околицях діють чотири фільтраційні центри, де росіяни утримують понад 10 тисяч людей. Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Фільтраційні центри є і в місті Маріуполь, і поза межами міста, їх чотири працювало весь цей час. І вони, на жаль, полонили понад 10 тисяч місцевого населення.

Окупанти тримають у полоні багатьох держслужбовців і муніципальних працівників. В одному з центрів наразі утримують майже 2 тис. чоловіків.

Ми розуміємо, для чого вони це роблять. Вони оголосили, що десь у вересні будуть роздавати оці папірці, які мають назву паспортів РФ. І це відразу квиток на фронт.

У фільтраційних центрах відсутні лікарі, через що люди не отримують медичну допомогу.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти проводять перепоховання у братську могилу.