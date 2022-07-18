Окупанти отримали наказ від кремлівських кураторів провести "приховану мобілізацію" українців у Маріуполі. Про це повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

Як відзначають у міській раді, в "ДНР" обурені тим, що маріупольці не хочуть йти добровільно воювати проти свого народу й захищати "молоду республіку". росія готує й "відкриту мобілізацію" в середині вересня після проведення фейкового "референдуму" у місті.

Планують "мобілізувати" :

студентів;

некваліфікованих робочих комбінату;

правоохоронців;

звільнених з пунктів фільтрації.

Приховану мобілізацію вже проводять через оголошення вакансій, як це робили у Донецьку. Вже начебто шукають "працівників" для МЧС та Приазовської колонії.

Міський голова Вадим Бойченко закликає маріупольців уникати працевлаштування там, звідкіля їх можуть кинути на "фронт" помирати.