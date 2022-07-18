"У Маріуполі окупанти проводять "приховану мобілізацію" українців" - міськрада [ Редагувати ]
Окупанти отримали наказ від кремлівських кураторів провести "приховану мобілізацію" українців у Маріуполі. Про це повідомляється у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.
Як відзначають у міській раді, в "ДНР" обурені тим, що маріупольці не хочуть йти добровільно воювати проти свого народу й захищати "молоду республіку". росія готує й "відкриту мобілізацію" в середині вересня після проведення фейкового "референдуму" у місті.
Планують "мобілізувати" :
- студентів;
- некваліфікованих робочих комбінату;
- правоохоронців;
- звільнених з пунктів фільтрації.
Приховану мобілізацію вже проводять через оголошення вакансій, як це робили у Донецьку. Вже начебто шукають "працівників" для МЧС та Приазовської колонії.
Міський голова Вадим Бойченко закликає маріупольців уникати працевлаштування там, звідкіля їх можуть кинути на "фронт" помирати.
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