Купуйте зброю в офіційних магазинах, аби не провести решту життя у в'язниці

Наживався на горі переселенців і привласнив майже 100 тисяч гривень! У Києві аферист розміщував оголошення, в яких пропонував оренду житла в західних регіонах країни. А після отримання передплати одразу зникав!

Ще одні зловмисники у столиці продавали довідки про непридатність до військової служби. Пакет фальшивих документів вони оцінювали від восьмисот до двох тисяч доларів! Ділків затримали.

Як не потрапити на гачок до шахраїв? І які схеми незаконного заробітку процвітають під час війни - розкаже Михайло Манилюк.

Вони обкрадають людей. І їх не зупиняє навіть війна!

В мошенническую схему меня втянул мой бывший парень. Это ему я давала персональные данные для входа в приложения, банковские карты и пароли.

Торгують гуманітарною допомогою та зброєю!

Вони мали відношення до якоїсь тероборони, вони цю зброю отримали, як військовослужбовці.

Заради власного заробітку злочинці не гребують жодними методами. А от чи є управа на тих, хто наживається на війні?

Это второсортные ублюдки, которые не должны даже в тюрьме находиться!

З перших днів війни гуманітарна допомога з-за кордону стала надходити в Україну тоннами. Аби всі нужденні могли отримувати найнеобхідніші товари безкоштовно. Але ці злочинці у Києві вирішили торгували гуманітарними товарами, що передали з-за кордону для постраждалих у війні українців. На харчову продукцію старателі клеїли етикетки українського виробника без жодного маркування та штрих-кодів і продавали. Минулого тижня ділків затримали правоохоронці.

Юлія Гірдвіліс, начальник відділу комунікації ГУНП у Києві:

Правоохоронці виявили товари іноземного виробництва без відповідної на них документації. Серед вилученого - це консерви, сіль, цукор, мука, соки та води. Загалом вилучено понад 10 тисяч одиниць продукції харчування.

А ось так в Одесі спецпризначенці кладуть на землю злочинців, які нелегально переправляли військовозобов'язаних чоловіків до сусідньої Румунії!

Олександра Кузнєцова, речник Департаменту внутрішньої безпеки НПУ:

До злочину виявилися причетними троє мешканців Одеси. Встановлено, що 27-річний організатор угруповання підшукував охочих оминути мобілізацію та пропонував за гроші вивезти їх до Румунії. Перевозив нелегалів разом зі своїми спільниками.

Така послуга для військовозобов'язаних коштувала три тисячі доларів! Тепер організаторам злочинної схеми світить сім років в'язниці.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Нерідко злочинці вдають із себе волонтерів. Кажуть, що нібито збирають кошти для українських військових, на лікування дітей, або ж для людей чий будинок знищили російські окупанти. Насправді ж аферисти нікому допомагати не збираються! Їхня мета - виманити якнайбільше грошей, аби привласнити їх собі!

Минулого місяця на Одещині правоохоронці викрили шахраїв, які просили у бізнесменів гроші на потреби ЗСУ. Аферисти розсилали підприємцям листи нібито від очільників обласної військової адміністрації, насправді ж то були звичайні підробки!

Мар'яна Рева, речниця Національної поліції України:

Поліція Одеської області відразу вийшла на слід зловмисників і виявилось, що такі звернення за підписами місцевих начальників ОВА отримували ще щонайменше в 10 регіонах України. Відомо ще про 100 фактів перекази на рахунки, які були вказані в листах. Мінімальна сума коштів становила 10 тисяч гривень.

За словами радника начальника поліції Києва Олексія Павловського, шахрайські схеми були розповсюджені ще задовго до війни. Щоправда, зараз в аферистів відкрилися нові можливості, аби обчистити людину до останньої копійки.

Олексій Павловський, радник начальника поліції Києва:

Поліція затримала шахраїв, які робили в мережі рекламу щодо виплат від ЄС, допомоги 3,5 тис. грн. Але треба було людям залишити свої карткові дані й шахраї отримували доступ до карток, знімали кошти, а в деяких випадках вони ще й брали паспорт та ідентифікаційний код. Потім ще й брали на людей кредити. По неофіційним даним шахрайський ринок в Україні становить близько 10 млрд грн.

Складається враження, що злочинці зовсім втратили здоровий глузд. Нерідко вони відбирають гроші навіть у тих, хто став на захист країни, або ж втратив через війну рідну домівку!

Минулого тижня на Черкащині СБУ викрила ділків, які "наживалися" на переселенцях! За житло, яке їм держава виділила Безкоштовно - зловмисники вимагали щомісячну платню за проживання. Тим, хто не міг заплатити - погрожували виселенням!

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Схему організували службові особи одного з об'єктів критичної інфраструктури, якому належали гуртожитки, а також рієлтор, який вступив з ними у змову. Суми, які вимагали з людей залежали від кімнати в яку їх заселяли, а також від кількості осіб, які там збиралися проживати. У середньому прайс ділків коливався від 1500 до 4000 гривень за місяць.

Едуард Багіров, правозахисник:

Сейчас война идет! Ты не знаешь, кого ты разводишь! Это может быть таже мать единственного сына, который воюет, а ты последнюю копейку забрал. Все живут сейчас в бедности. Это второсортные ублюдки, которые не должны даже в тюрьме находиться.

Правозахисник Едуард Багіров розповідає - війна розв'язала руки й продавцям нелегальної зброї. Такий незаконний бізнес процвітає і на деокупованих територіях країни, і там, де й досі тривають активні бойові дії.

Едуард Багіров, правозахисник:

Во время войны приобрести, найти, продать становится легче, потому что учет оружия понижается, соответственно есть много оружия на руках и в том числе на окупированных территориях. И представители криминального мира они этим пользуються.

13 автоматів АК-74 і три тисячі набоїв до них! Минулого тижня у Києві затримали угруповання, яке нелегально продавало зброю! Зловмисники видавали себе за правоохоронців. Свій товар вони зберігали у власних помешканнях.

Олексій Павловський, радник начальника поліції Києва:

Зараз ми бачимо такі тенденції по продажу зброї, але я вам хочу сказати, що правоохоронці працюють дуже пильно. СБУ, нацполіція, вона контролює цю історію. Дуже часто звертаються до правоохоронців саме люди, яким запропонували купити.

В умовах війни злочинні схеми набули нових масштабів. Тож аби не стати жертвою шахраїв, фахівці з безпеки радять - не купувати товари сумнівного походження, не віддавати гроші невідомим, а якщо ви хочете захистити себе та родину від ворога - краще купуйте зброю в офіційних магазинах, аби не провести решту життя у в'язниці.