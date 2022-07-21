Абсурдна пропаганда: як плавлять мозок "глубінарію" російські пропагандисти [ Редагувати ]
На війні всі засоби в пригоді. Здається, росія взяла цю цитату на озброєння й методами не гребує. У бажанні хоч якось виправдати війну в Україні, рф створює безліч фейків, спрямованих на дискредитацію українців. На меті у пропагандистів - дезорієнтувати населення та дестабілізувати ситуацію.
Фактчек російської брехні зробила Карина Вакарєва.
Карина Вакарєва, кореспондентка:
Російська фабрика фейків невтомно ширить казкову маячню. І що ближче агресор до провалу - то абсурднішими стають його вигадки.
У нас совесть чиста, хорошо, что начали - биологическое оружие, самые большие электростанции атомные - и все это было готово взорвать.
Запам'ятай, ти не курка. Ти - біологічна зброя.
Біологічна зброя - так кремлівські конспірологи охрестили наших пернатих.
Птицы разработаны под руководством американских ученых. В голову гуся вставлен специальный инфракрасный датчик, который распознает российскую технику и дает гусю команду сбить самолет.
Борис Тізенгаузен, політтехнолог:
Один очень интересный инструмент - это привлечение интеллигенции. Если обратить внимание на все вот эти шабашы, концерты ко дню россии и т.д., там выходят уважаемые, имеющие кредит доверия актеры и начинают вещать.
У бойових гусаках, вочевидь, режисер Міхалков тямить. Й відверто - тягне на сюжет повноцінного блокбастера.
Птицы, которых этим заражали, просчитывалась их траектория полета через россию.
Тож, аби влучно завдавати авіаудари - ми, виявляється вивчали пташину міграцію.
Повышеный интерес вызывали утки-кряквы, летающие из Украины в центральные области россии.
А щоб було переконливіше, з телевізора заговорив Сам Вождь.
На территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия.
Тому в Бєлгороді - "ура-патріоти", кинулися "рятувати" націю. Й почали труїти птахів. Ось - купки мертвих голубів лежать просто вулиці.
Тарас Загородній, політолог:
Чим страшніша брехня, чим більша брехня - тим швидше люди в неї повірять.
Для виправдання війни росіяни штампують фейки, більшість з яких не лише і близько не стоять до правди, але й викликають сміх.
Це Рамзан Кадиров у горах - шукає Степана Бандеру. Який помер 63 роки тому! Інколи здається, що росіяни частіше говорять про батька української нації, ніж ми самі. Настільки часто, що Степан Андрійович воскрес і записав відео до голови Чеченської республіки.
Орда не пройде. Тут позор і пекло ваше. Українці - сильна нація, тому ми переможемо.
Окупанти часто видають бажане за дійсне. І за відсутності реальних результатів на фронті фейковий успіх для них теж підходить. Так виник образ такого собі Романа Кулаги, про якого навіть сюжет зняли. Щоправда, без нього самого. І такому сценарію навіть кінокомпанії Індії позаздрили б. Російський солдат зі своїм екіпажем танку знищив три українські БМП і позицію снайпера. У нього чотири рази влучав гранатомет і протитанковий ракетний комплекс. Втім, він продовжив бій. І знищив ще одну БМП. Унікальний випадок! Ні краплі сумнівів, на думку пропагандистів, не має виникнути. Нічого не нагадує?
В 94-м меня расстреляли на восточной границе. Меня расстреляли, но я не сдался.
Борис Тізенгаузен, політтехнолог:
Россияне, они сами не успевают в этой пропаганде. То есть, с одной стороны они говорят, что сбивают все наши ракеты, которые "Хаймарс" пускают, а с другой - показывают сюжет, где шесть дырок или семь дырок в мосту и говорят - смотрите что происходит, скоро вообще будет бежать некуда.
Ще в червні російська пропаганда почала ширити фейки про втрати ЗСУ. При чому - без жодних відеодоказів. З таким успіхом можна було дати зображення цілого американського авіаносця і заявити - дивіться, ми його вразили і він затонув.
Тарас Загородній, політолог:
Оця от фраза "не все так однозначно..." - це говорить, що вони не вірять будь-яким фактам.
І на останок - останній абсурдизм: знаєте, чому росіяни відступили від Києва? Бо на них напали біороботи! Мовляв, в таємних лабораторіях - наших армійців перетворили на монстрів. Що ж - чекаємо на наступну серію абсурдного фентезі.
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