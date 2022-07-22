"Більше немає сил": у Канаді повідомили про зміну плану рф щодо України [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росія втратила військовий потенціал для реалізації планів в Україні на тлі значної кількості вбитих окупантів та знищеної техніки. За 149 днів війни російське окупаційне військо залишилось без третини бойової наземної ефективності.
У Збройних силах Канади проаналізували, чи достатньо російських сил для досягнення цілей в Україні.
"Через значні втрати особового складу і техніки у росії, ймовірно, більше немає військового потенціалу для реалізації своїх амбіцій в Україні", - інформують в аналізі.
Агресор змушений зменшити свої стратегічні цілі та знаходити нове публічне обґрунтування часткового територіального контролю, який має російське окупаційне військо.
"У росії завжди були максималістські географічні амбіції в Україні. Невдалі спроби Москви захопити Київ і північно-східні міста Чернігів, Суми та Харків на початку вторгнення демонструють ці значні територіальні амбіції далеко за межами Донбасу", – резюмували канадці.
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