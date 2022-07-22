У північно-західній частині Чорного моря через штормову погоду створюються передумови до посилення активності руху ворожих мін. Про це повідомляється у Telegram "Одеса. Офіційно".

Згідно з даними Оперативного командування "Південь", міни можуть дрейфувати, в тому числі і до берега.