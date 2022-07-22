Українців попереджають про мінну небезпеку в Чорному морі [ Редагувати ]
У північно-західній частині Чорного моря через штормову погоду створюються передумови до посилення активності руху ворожих мін. Про це повідомляється у Telegram "Одеса. Офіційно".
Згідно з даними Оперативного командування "Південь", міни можуть дрейфувати, в тому числі і до берега.
Небезпека відпочинку в пляжній зоні занадто висока. І цілком імовірний неконтрольований підрив міни. Для інформування населення на території пляжів в Одесі встановлені таблички про небезпеку. Не використовуйте пляжі для відпочинку - це небезпечно.
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