Чи може Ізраїль ввести нові обмеження на в'їзд українців [ Редагувати ]
В Ізраїлі не планують вводити жодних нових обмежень на в'їзд українців до країни. Про це повідомляє посол Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського агентству "Інтерфакс-Україна".
Візовий режим не планують повертати, як це було після російського вторгнення в Україну.
Ізраїль - це країна, яка приймає в себе насамперед євреїв та їхніх нащадків. Наш обов'язок - прийняти передусім євреїв, зокрема євреїв-біженців.
За час повномасштабної війни в Україні до Ізраїлю приїхали понад 30 000 людей, з них лише 10 000 - це нові репатріанти, а ще 20 000 - люди, які не мають єврейського коріння і приїхали як біженці, здебільшого це люди, які приїхали або до родичів, або до друзів.
Були прогнози, що внаслідок воєнних дій до нас приїдуть десятки тисяч нових репатріантів. Для такої невеликої країни це є серйозним викликом. Можливо, дивлячись назад, можна було ухвалити інші рішення. Я особисто дуже радий, що суд це рішення скасував і повернув ситуацію до тієї, яка була на момент початку війни. Впевнений, що жодних нових обмежень на в'їзд українців до Ізраїлю не буде.
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