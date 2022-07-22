В Ізраїлі не планують вводити жодних нових обмежень на в'їзд українців до країни. Про це повідомляє посол Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського агентству "Інтерфакс-Україна".

Візовий режим не планують повертати, як це було після російського вторгнення в Україну.

Ізраїль - це країна, яка приймає в себе насамперед євреїв та їхніх нащадків. Наш обов'язок - прийняти передусім євреїв, зокрема євреїв-біженців.

За час повномасштабної війни в Україні до Ізраїлю приїхали понад 30 000 людей, з них лише 10 000 - це нові репатріанти, а ще 20 000 - люди, які не мають єврейського коріння і приїхали як біженці, здебільшого це люди, які приїхали або до родичів, або до друзів.