Війна в чорно-білому кольорі! Саме такою її бачить героїня нашого наступного сюжету. Фотограф Вєра Бланш колись працювала з зірковими фото-моделями та й досі залишається відомим майстром своєї справи у фешн-індустрії. Втім, у перші дні повномасштабного вторгнення росії вона отримала акредитацію Збройних сил України, вдягнула камуфляж і під обстрілами пішла знімати війну.

Понівечені ворожими снарядами будинки міста Буча. Краматорськ, що оговтується від нещодавніх вибухів. Усі ці фото у соц-мережі підписані двома красномовними словами: "Росія - кат". Адже чи не кожен із цих кадрів є доказом численних злочинів росіян на українській землі.

Вєра Бланш – фотограф:

Чорно-білі, я так відчуваю зараз цю війну, я відчуваю її не кольоровою, я відчуваю її в таких тяжких тонах і мені не хочеться йти до кольору, мені хочеться залишити її саме такою, це мої відчуття.

Вєра Бланш - відома фешн-фотограф, яка до повномасштабної війни працювала з багатьма популярними глянцями. 24-го лютого її фотоапарат став її зброєю.

Вєра Бланш, фотограф:

Я вирішила, що мій час бути саме в Україні і показувати долю і рану нашої країни саме через мою камеру.

Вєра згадує, як разом із волонтерами допомагала евакуюватися жителям населених пунктів Київщини. Темно-сірі обличчя людей, які через агресію північного сусіда змушені були полишати свої домівки, назавжди залишилися на її знімках.

Вєра Бланш, фотограф:

І ти знаєш, це було жахливо, вони виглядали майже як звірі. Я відчувала як вони трясуться. Дивитися на наслідки, дивитись на мертвих людей, чути історії про зґвалтованих людей, дітей, літніх людей, бабусь, дідусів - це тяжко.

Нестерпна туга під час роботи накриває дуже часто - ділиться наша героїня. У такі моменти допомагають прийти до тями колеги-фотографи, що працюють поруч.

Вєра Бланш – фотограф:

Я не можу це витримати, я занадто тендітна, я все таки художниця, для мене тяжко це матерія, це не моє. Тим більше я дівчина, жінка, але поруч завжди були люди з фотокамерами, з відеокамерами, які мене брали за шкірку і казали "тихо, тихо, ти на роботі".

"Трибунал!" - саме таку назву Вєра Бланш обрала для своєї майбутньої книги-фотоальбому. Презентувати її планує в Україні та за кордоном. Аби ті, хто досі вважає, що у повномасштабній війні, яка от уже 5 місяців триває в Україні, "не все так однозначно", на власні очі переконалися - це ніяка не "спецоперація". Це злочин проти українського народу.