Газовий шантаж в обмін на фінансові потоки. Невже росія відступила в енергетичній війні? А може навпаки, готує новий удар? Що змусило рФ піти на поступки і відкрити вентиль з газогоном?

Газовий шантаж не допоміг росії зняти західні санкції. Втім, хоча напередодні газпром відновив постачання першим північним потоком, ЄС готується до будь-яких сценаріїв, зокрема, до повного відключення газу цієї зими. Як саме - розкаже Олена Абрамович.

Німецька влада зітхнула з полегшенням після тривалої напруги. Росія напередодні таки відкрила вентиль і дала газ. Хоча на відновлення потоку німці вже не очікували - довіри до путіна немає. Нагадаю, газопостачання росія перекрила 1 липня - начебто з технічних причин.

Єнс Хофместер, мешканець Берліна:

Я відчув полегшення, що потік газу трохи відновився. У той же час я переконаний, що ми як країна не повинні дозволяти росії себе шантажувати. Тому почуваюсь неоднозначно.

Мікаела Боен, мешканка Берліна:

Для споживачів, звісно, це позитивна новина, якщо це гарно вплине на ціни на газ. Особливо для бідніших домогосподарств ці новини матимуть заспокоюючий ефект. На політичному ж рівні, це не дуже добрі новини - двояка ситуація.

Для політиків відновлення газопостачання чергова нагода пролоббіювати індустрію, яка не хоче відмовлятись від газу. І знову відкласти плани з переходу на зелені джерела енергії, побоюються європейці. Бо газовий шантаж рф розпочала ще минулого літа. В ЄС ще в березні обіцяли на дві третіх скоротити споживання російського газу до кінця цього року - проте добровільно країни не спромоглися це зробити.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Ще місяці до початку війни росія навмисне підтримувала постачання газу на якомога нижчому рівні, що спричинило зростання цін на газ. Ми побачили, що газпром не мав найменшого інтересу збалансувати ринок.

Як виявилось, накласти газові санкцї на росію може лише путін. І вже наклав - відрізавши від постачання понад десяток держав через відмову платити в рублях. Ще й заробив на цьому через сплеск ціни. Проте триватиме так не довго. Уже зараз країни-члени переорієнтовуються на нові ринки. І газовий шантаж матиме для росії довготривалі нищівні наслідки.

Роберт Габек, міністр економіки Німеччини:

Росія використовує свою силу - надто велику владу, яку ми їй надали, - щоб шантажувати Європу та Німеччину. І щодня доводить, що вона ненадійний партнер у питанні енергопостачання. Навіть технічні питання політизуються. Наприклад, проблеми з турбінами з Канади. Іноді складається враження, що рф навіть не хоче їх забирати.

Днями путін заявив, що хто-зна, якої якості прийшла турбіна для північного потоку з Канади. Мовляв, невиключено, що вона у якийсь момент може зупинитися. Але щоб доставити її, канадський уряд зробив виняток із санкцій, бо кремль не хотів інакше відновлювати газопостачання. В Брюсселі відповідні заяви сприйняли як черговий шантаж.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Ми просимо країни-члени зменшити на 15% споживання газу. Чому 15%? Бо це еквівалент 45 мільярдам кубомертів газу. І з таким зниженням ми можемо безпечно пережити цю зиму у випадку повної зупинки російського газу.

Франс Тіммерманс, віце-президент Єврокомісії:

Якщо ми нічого не робитимемо, ми можемо зітнутися з нестачею газу. А нестача означатиме, що ударить вона не лише по країнах, де це станеться. Серйозні наслідки будуть для всіх, для європейської економіки. І ніхто не зможе цього уникнути.

Наслідки будуть для всіх - наголосив єврокомісар. Бо наразі певні держави не хочуть скорочувати споживання. Наприклад ті, що не користуються російським газом. Угорщина, до слова, ухвалила рішення не ділитись ні з ким. В Брюсселі ж пояснюють: щоб уникнути великої кризи в ЄС, країни мусять підстрахувати одна одну. Так, як це було у коронавірусні часи.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Уже за кілька днів, 26 липня, міністри енергетики країн ЄС мають затвердити детальний план. У ньому йтиметься про зниження температур опалення у громадських приміщеннях взимку. І про непріоритетні промисловості, для яких мають підняти ціни на газ, або дати виганороду за скорочення споживання.

Тим часом санкції проти Росії - новий, сьомий пакет, в Брюсселі погодили у той же час, коли відновилась робота першого північного потоку. Захід на додаток до вугілля та нафти відмовився від російського золота. А у санкційних списках, які налічують понад тисячу осіб та сотню організацій, опинились російські актори, мер москви та перший віце-премʼєр РФ.