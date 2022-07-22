У Болгарії на пляжі виявили фрагмент російської ракети [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
На пляж у Болгарії винесло фрагмент російської ракети від зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".
Про це повідомляє місцеве видання Nova.bg.
Інцидент стався між містами Поморіє та Ахелой. Частину ракети винесло на пляж перед готелем. Відпочиваючі сповістили службу надзвичайних ситуацій.
Фахівці зазначають, що це частина від ракети "Панцир-С1", яка після запуску відділяється і вже не несе загрози.
За даними ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення росії на узбережжях Болгарії виявили близько 30 знахідок, пов’язаних з бойовими діями. Лише одна з них була вибухонебезпечною.
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