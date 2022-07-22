Вони могли б спокійно піти на пенсію і тішитися розкішному життю. Бо за десятки років з державної годівнички достатньо "назбирали" на безтурботну старість. Однак, російські чиновники за посади тримаються "до кінця". Середній вік "Політбюро" путіна - 55 років, а це майже як за часів Брежнєва. Чим корисні такі піддані для очільника кремля - дивіться далі.

Невмируща класика російської імперії. Чи все ж не така вже й вічна?

Середній вік російських чиновників сягає 55 років - підрахувало видання "Важливі історії". Ідеться про керівництво адміністрації президента, членів уряду, Ради безпеки та Державної ради, депутатів Держдуми та керівників федеральних служб та агенцій.

"Найдосвідченішим" органом влади в Росії виявилася Рада безпеки. Середній вік її працівників - 62 роки, і більшість з них - пенсіонери. Дехто ще й пам'ятає устави соціалістичної партії і норми поведінки при вождю.

Цей розгублений чоловік Сергій Наришкін, директор служби зовнішньої розвідки рф. Йому 67-м і він товариш путіна зі студентських років, разом навчалися на розвідників. З очільником кремля Наришкін знайомий вже 40 років.

Ймовірно, саме від свого товариша Наришкін перейняв бажання переписувати історію. Особливо цікавлять розвідника минулі події в Україні.

-Добрый день, дорогие друзья. Наш круглый стол, который мы сегодня проводим в доме российского исторического общества посвящен вопросам изучения истории Украины.

Очолює Раду безпеки Микола Патрушев, який працював у КДБ і ФСБ. У 1999 змінив Путіна на посаді директора Федеральної служби безпеки, якою керував 9 років, найдовше у рф. Російські змі називають Патрушева найбільш довіреною особою очільника кремля. Мовляв, саме він допоміг путіну зайняти вперше президентське крісло - під час чеченської війни організував кілька терактів у росії.

Володимир Фесенко – політолог:

Александр Литвиненко, бывший работник фсб, который бежал из россии. И вот он написал о том, что взрывы домов в москве и других городах россии были сделаны по приказу патрушева, это была целенаправленная провокация, такая политтехнология в интересах путина. Что очень показательно, через несколько лет после публикации своей книги, после этих заявлений Александр Литвиненко был отравлен.

На другому місці за кількістю "досвідчених кадрів"- Адміністрація президента рф, середній вік - 58 років. Майже стільки в Раді Федерації найстаршому російському політику Миколі Рижкову, останньому прем'єр-міністру СРСР, - 92 роки. Чиновники федерації на всіх рівнях притримуються давньої системи правління - масштабно корупційної. Найкраще це видно на прикладі оборонного сектору.

-Після війни можна пам'ятник російській корупції замутити. Я би радив поставити десь на кордоні. Велика така висока стела на ній чмоня верхи на пачці баксів, пачка розписана. Всюди видно маленькі накарябані слова "арма" та "бойові роботи", "можем повторить". На голові в орка німб з совєтських бинтів.

Так звану другу армію світу до України спорядили ще й з картами минулого століття, повідомляють в СБУ. Мапи виданні у 1969 році. Вояки отримали також протерміновані сухпайки, з'їсти які ще мали 7 років тому.

Бен Годжес - колишній командувач США в Європі:

Я думаю, то, что мы видим, является результатом ложной отчетности и десятилетий коррупции в российской оборонной промышленности и в министерстве обороны. Было потрачено много денег, но они не получили того, за что заплатили.

Очолює міністерство оборони рф Сергій Шойгу. Йому, як і Наришкіну, 67. Серед верхівки кремля ці двоє чи не наймолодші. Такий підбір кадрів - успадкована політика кремля. Приміром за часів Брежнєва середній вік керівників вищих органів законодавчої та виконавчої влади Росії становив майже 56 років, нині - 55. На думку політолога Андрія Колесникова, саме це свідчить про окостеніння та готовність сидіти до останнього, вчепившись у державний апарат.

Водночас в Україні - найбільш молода політична еліта, за даними видання "Важливі історії". З приходом до влади Володимира Зеленського середній вік вищих українських чиновників становить 44 роки. Депутати Верховної Ради України на 11 років молодші за російських парламентаріїв, а міністри - на 10.