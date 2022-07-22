8 днів в реанімації. За життя 7-річного Романа, який постраждав під час ракетного удару у Вінниці, продовжують боротися медики. У хлопчика 40% опіків тіла. Обгоріло обличчя, руки та ноги. Його мама загинула ще в момент обстрілу. Їй було лише 29 років. Особу вдалося визначити лише за ДНК - тестом. Деталі трагедії у сюжеті Христини Гашенко.

Забинтована вся голова, руки і ноги. У реанімації однєї зі львівських лікарень - 7-річний Роман. Дитина у вкрай тяжкому стані.

Ярема Безніско, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії:

Опіки близько 40% тіла, з яких 35 % глибоких опіків, тобто опіки, які задівають усі тканини включно до кістки. Найгіршим, що було, це важкі опіки дихальних шляхів. Комбінована травма, інгаляційна погіршує ситуацію в рази.

Окрім опіків у Романа відкритий перелом лівої руки та мінно-вибухова травма. У голову влучили два осколки від російської ракети. 14 липня, коли ворожі снаряди полетіли на мирне місто Вінницю, він із мамою прийшов до медичного центру. І саме туди влетіла одна із трьох рашистських ракет.

Ярослав Олексів, батько Романа:

Коли відбувся вибух, ми так розуміємо, то його відкинуло просто. І це його спасло. Його зразу підібрали, там були люди, які підібрали і зразу швидку привезли. Він був при тямі. Сказав як його звати, сказав хто він такий, сказав, що він був із мамою, бачив як маму присипало. І дуже просив пити…

Романа госпіталізували в опікове відділення вінницької лікарні. Його маму рятувальники ще довго шукали під завалами клініки.

Ярослав Олексів, батько Романа:

Усі тіла від хвилі цієї, вони були згорені. Залишилось там, щоб упізнати такого не можливо було. Звичайно, що там в багатьох повідривало і кінцівки, все решту. Тобто, там тіл, щоб були повністю, таких немає.

Тіло Галини згодом знайшли, але визначити, що це саме вона вдалося лише кілька днів тому - завдяки тесту ДНК та по залишках одягу.

Ярослав Олексів, батько Романа:

Там, в лікаря були записані, що він знайшов тканину, частину, де були там певні букви записані. Ми подивилися, що у неї така футболка була. Частину тканини такої рожевої, вона була в такій курточці рожевій.

Через терористичний обстріл росіян у Вінниці - загинули 25 людей, ще 90 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Ярослав Олексів, батько Романа:

Цей теракт, це є трагедія. Це люди, які загинули не просто так, померли не своєю смертю, а це не знати в яких вони там муках і як вони горіли. Це ж заживо було. Не знаю, навіть не хочу це уявляти, і не бажаю нікому пережити такий стан.

Львівським лікарям вдалося стабілізувати стан Романа. Далі малого лікуватимуть медики німецької клініки Дрездена. Для тривалої поїзди ретельно перевіряють стан хлопчика та обладнання.

Це дуже критична дитина і ми готувалися до транспортування. Важливо, щоб нічого не трапилося в дорозі. Тому ми стали готувалися, щойно побачивши його в лікарні.

В німецьку клініку Ярослав поїде разом із сином. За кордоном на хлопчика чекає декілька надскладних операцій, зокрема - і пересадка шкіри.

Ярослав Олексів, батько Романа:

Має все бути добре. Він у нас сильний хлопчик. Він має видужати.

Мама Романа була музикантом, грала на акордеоні. Хлопчик із батьком також грають на баяні. Після одужання, Ярослав планує із сином зіграти концерт для медиків, які врятували дитину.