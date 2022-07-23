Зеленський затвердив конкурс з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський ініціював проведення конкурсу з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя.
Про це йдеться у відповідному указі президента.
Згідно з документом, президент затвердив конкурс і створив комісію, яка займеться його проведенням.
Після завершення конкурсу Зеленський призначить переможців членами Вищої ради правосуддя.
Нагадаємо, у лютому стало відомо, що 10 членів Вищої ради правосуддя прийняли рішення звільнитися. Таким чином, у складі ВРП залишилося всього 5 членів з 15, і він є неповноважним.
Причиною масового звільнення стало невдоволення Етичною радою, яка 8 лютого почала процедуру оцінювання діючих членів ВРП, не провівши співбесіди з кандидатами на шість вакантних посад.
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