Президент України Володимир Зеленський ініціював проведення конкурсу з відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

Про це йдеться у відповідному указі президента.

Згідно з документом, президент затвердив конкурс і створив комісію, яка займеться його проведенням.

Після завершення конкурсу Зеленський призначить переможців членами Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що 10 членів Вищої ради правосуддя прийняли рішення звільнитися. Таким чином, у складі ВРП залишилося всього 5 членів з 15, і він є неповноважним.

Причиною масового звільнення стало невдоволення Етичною радою, яка 8 лютого почала процедуру оцінювання діючих членів ВРП, не провівши співбесіди з кандидатами на шість вакантних посад.