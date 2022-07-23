Корпорація IMAX, яка надає однойменну кінематографічну систему, залишила Росію з 1 червня. Цю інформацію підтвердив член ради Асоціації власників кінотеатрів Росії Роман Ісаєв.

Корпорація IMAX пішла з Росії, останнім днем ​​її офіційного представництва та роботи тут було 31 травня. Усіх співробітників звільнено, відповідно, керівництво корпорації в особі віце-президента зі Східної Європи, Індії та Близького Сходу, який базувався в Москві, переїхало до Лондона.

IMAX - широкоформатна кінематографічна система, на якій засновано низку технологій кінопоказу та влаштування мережі кінотеатрів по всьому світу. Формат був розроблений канадською корпорацією "Мультискрин" у 1970 році та розрахований на використання для фільмокопій перфорованої кіноплівки шириною 70 мм з поздовжнім розташуванням кадру.

У Росії перші кінотеатри IMAX з'явилися 2003 року.

Загалом з початку війни про припинення роботи в Росії або повний ухід з Росії оголосили майже 1000 іноземних компаній, підрахувала Єльська школа менеджменту.