В Ірані із-за потужної повіні загинули 22 людини [ Редагувати ]
Внаслідок сильної повені на півдні Ірану загинули не менше 22 людей, ще одна вважається зниклою безвісти. Про це напередодні ввечері повідомив телеканал Al Jazeera з посиланням на місцеву владу.
Повінь у провінції Фарс на півдні Ірану почалася через сильні зливи, що змінили в п'ятницю період посухи. У місцевих соцмережах з'явилися відео, на яких потоки води забирають автомобілі, а батьки намагаються врятувати дітей.
Зокрема, рятувальники заявили, що було врятовано 55 людей. Затонуло 15 автомобілів.
Al Jazeera нагадує, що за останнє десятиліття в Ірані не раз траплялися посухи та повені, які посилювалися, коли на випалену Сонцем землю випадали сильні дощі. Так, у 2019 році внаслідок сильних повеней на півдні країни загинули щонайменше 76 людей, а збитки оцінюються більш ніж у 2 млрд доларів.
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