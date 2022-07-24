У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці [ Редагувати ]
Джерело: ДСНС України
У Дніпровському районі Києва в неділю вранці, 24 липня, сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Під час гасіння вогню бійці ДСНС врятували 10 людей, серед яких четверо – діти.
"Під час гасіння та розвідки пожежники врятували з квартир 10 людей, з них 4 дітей. Через сильне задимлення люди не могли самостійно вибратися з квартир, тому рятувальники проводили евакуацію людей з вікон за допомогою сходів", - йдеться у повідомленні.
Як додають в ДСНС, усіх постраждалих було госпіталізовано.
"Одна жінка була госпіталізована з ранами та забитими місцями, які вона отримала, намагаючись самостійно вибратися з квартири через балкон. Інші ж від госпіталізації відмовилися", - додають у прес-службі.
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