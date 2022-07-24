Вже кілька днів Тарас "Байрактар" виступає з концертами для військових у Дніпрі

Автор хіта "Байрактар" заспівав для поранених військових у Дніпрі. Тарас "Байрактар" у добірці має 26 патріотичних творів. І далі буде ще. Бо музикант тільки розпочинає своє турне містами України. Хіти чула Олена Мендалюк.

Зараз мене слухачі цієї лікарні позбавлять публічної цнотливості, я починаю свій тур невеличкий по нулю, по госпіталях.

Ось так із жартів розпочинає своє інтерв'ю підполковник Тарас, автор хіта "Байрактар". За кілька хвилин він вийде на імпровізовану сцену в одній із лікарень Дніпра. Співатиме для поранених військових. В репертуарі, звісно, буде і пісня "Байрактар", яка принесла світову популярність виконавцю. До слова, написав її - за дві години.

Тарас "Байрактар", військовослужбовець:

Буде звичайно "Байрактар", буде і "Хаймарс", буде моя найулюбленіша пісня, за цей період, за час війни. Вона в моєму такому топчику - це пісня "Я щасливий".

У своєму першому концерті Тарас планує виконати 13 пісень. І з перших секунд на сцені, з перших нот та перших слів... слухачі починають підспівувати.

Прийшли окупанти до нас в Україну, та трохи поплавився їх інвентар "Байрактар". О клас! "Байрактар". Вони захотіли захопити нас … Хто? "Байрактар".

Найбільше підспівують ті, хто має справу із "Байрактаром". І це не про пісню, а про зброю, яка нищить окупантів.

Олександр, поранений військовослужбовець:

Дуже шикарний концерт, дуже щирий, дуже патріотичний. Дуже заводить на те, щоб повернутися і далі вбивати цих орків.

Те, що такі концерти допомагають швидше одужати нашим поранених захисникам - підтверджують і лікарі.

Юрій, лікар:

Потрібно відволіктись від того, що вони побачили, від тих жахів, які вони побачили на війні. І поки вони на цивільному часі ми намагаємося їм зарадити де теплою водою, яку вони не бачили, де теплим чаєм і звичайно пісні і вірші - це дуже багато значить для них.

Вже кілька днів Тарас "Байрактар" виступає з концертами для військових у Дніпрі. Окрім співів підполковник багато спілкується із пораненими. Тут жодних табу, за відвертими розмовами зізнався, що за темпами написання патріотичних віршів навіть не завжди встигає вивчати текст. Тому інколи співає підглядаючи у листок. Вже написав 26 пісень.

Тарас "Байрактар", військовослужбовець:

Вже написана чергова пісня, але ще не встигли зняти кліп. Це пісня буде називатися "Торба". Вона починається з морди путіна, такої огидної і нею ж і закінчується, але суть пісні в тому, що вони козли. Це якщо коротко.

Її вже зовсім скоро почує весь світ. І вона також стане народним хітом, переконаний підполковник. Тим часом його тур продовжується. Куди поїде після Дніпра, поки таємниця, з міркувань безпеки. Але одне відомо - за час туру Тарас побуває й на передовій.