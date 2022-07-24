У Мюнхені сплюндрували могилу Степана Бандери (фото) [ Редагувати ]
У Мюнхені вандали осквернили могилу лідера ОУН і одного з ідеологів українського націоналізму Степана Бандери. Про це повідомив у соцмережі Алесь Чайчиц.
Пошкоджена вандалами могила Степана Бандери в Мюнхені. Вирішив вперше побувати, а там поліція і це видовище.
На фотографіях видно, що вандали розписали балончиками з фарбою кам’яний хрест на могилі.
Судячи зі знаків "Анархія", могилу спаплюжили місцеві ліві.
Це далеко не перший випадок вандалізму на могилі Степана Бандери. Нагадаємо, що в лютому 2021 року спаплюжили пам'ятник Бандері у Львові.
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