Во Львове осквернили памятник Бандере (фото) [ Редактировать ]
В ночь на пятницу, 5 февраля, во Львове неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
По факту происшествия открыто дело по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.
Сейчас полиция устанавливает злоумышленников и обстоятельства инцидента.
Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на происшествие. Он отметил, что через несколько часов памятник очистят от краски.
"Не знаю кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску. Заявление в полицию уже направили", - написал он на своей странице в Facebook.
Ранее мы писали о том, что в Киеве вандалы разбили памятник Балерине. Создатель "Балерины" - скульптор Константин Скритуцкий. Он также является автором Пейзажной аллеи и многих необычных скульптур в Киеве и в других городах Украины и Европы.
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