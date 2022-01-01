В марше приняли участие около тысячи человек Источник: Обозреватель

Вечером 1 января в Киеве прошло традиционное факельное шествие в честь дня рождения лидера ОУН и одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры.

Участники мероприятия, которое традиционно ежегодно организует ВО "Свобода", собрались в парке имени Тараса Шевченко. Колонну возглавили националисты и священнослужители ПЦУ. Проход националистов по центру столицы проходил под песню "Батько наш Бандера".

Маршрут пролегал по улице Владимирской, бульвару Тараса Шевченко, Крещатику и Майдану Независимости, где состоялось вече.

После этого участники шествия направились к Офису президента, чтобы потребовать присвоить звание Героя Украины сотнику УПА Мирославу Симчичу. Завершилось шествие исполнением гимна Украины.

Факельное шествие в честь 113-го день рождения Степана Бандеры прошло мирно. В марше принимали участие около тысячи человек.

Напомним, что в украинском TikTok не утихает флешмоб: школьники поют песню "Батько наш Бандера, Украина - мати".