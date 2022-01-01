В Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры (видео) [ Редактировать ]
Источник: Обозреватель
Вечером 1 января в Киеве прошло традиционное факельное шествие в честь дня рождения лидера ОУН и одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры.
Участники мероприятия, которое традиционно ежегодно организует ВО "Свобода", собрались в парке имени Тараса Шевченко. Колонну возглавили националисты и священнослужители ПЦУ. Проход националистов по центру столицы проходил под песню "Батько наш Бандера".
Маршрут пролегал по улице Владимирской, бульвару Тараса Шевченко, Крещатику и Майдану Независимости, где состоялось вече.
После этого участники шествия направились к Офису президента, чтобы потребовать присвоить звание Героя Украины сотнику УПА Мирославу Симчичу. Завершилось шествие исполнением гимна Украины.
Факельное шествие в честь 113-го день рождения Степана Бандеры прошло мирно. В марше принимали участие около тысячи человек.
Напомним, что в украинском TikTok не утихает флешмоб: школьники поют песню "Батько наш Бандера, Украина - мати".
по теме
Піднесеному настрою - не завада ні пандемія, ні погода! Сотні людей прийшли зустріти Новий Рік біля ялинки на Софійській площі у столиці.
В пятницу, 31 декабря, в Киеве могут закрыть центральные станции метро
В ночь с 27 на 28 декабря, в Киеве погоня мужчины за ворами, обернулась проблемами
В пятницу, 24 декабря, в транспортном сервисе Киева произошел сбой
В Киеве, на Русановке, под лед провалилась собака. Ребенок хотел спасти животное, но тоже провалился под воду